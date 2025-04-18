Antalya'da 2. Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi Başladı

Antalya'da Tıbbi Cihaz Sektörünün Buluşma Noktası

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Medikal Dernekler Federasyonu (MEDEF) tarafından organize edilen kongrede, 45 firma ortopedi ve omurga alanında geliştirdikleri yeni teknolojik ürünleri sergileyerek, sektörün yeniliklerine dikkat çekiyor.

Katılımcı Sayısı İki Katına Çıktı

MEDEF Başkanı Ahmet Aydemir, yaptığı açılış konuşmasında, geçen yıl 300 katılımcı ile gerçekleştirdikleri kongrenin, bu yıl 500'ü geçtiğini belirtti. Aydemir, tıbbi cihaz üreticileri yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer bakanlıklardan katılımcıların da bulunduğunu ifade etti.

Sektör Dönüşümüne Vurgu

Aydemir, kongrenin amacının sektörle ilgili bilgilendirme yapmak ve her kurumun kendi konularında paylaşımlarını sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca, katılımcıların sektörün geleceği ve dönüşümü hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

Yurt Dışından Katılım

Kongrede ayrıca, yurt dışından da katılımcıların bulunması, etkinliğin uluslararası boyutunu artırıyor. Aydemir, her yıl daha büyük bir etkinlik düzenleyerek sektörel gelişimleri destekleyeceklerini açıkladı.

Teknolojik Ürünler Tanıtılacak

Kongre süresince firmaların yeni teknolojik ürünlerini tanıtma fırsatı bulacakları da vurgulandı. Ayrıca, ham madde, tedarik, makine üretimi, laboratuvar ve test danışmanlık hizmeti veren firmalar da etkinlikte yer alıyor.

Kongre, 20 Nisan'da sona erecek.

Medikal Dernekler Federasyonu (MEDEF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi" Antalya'da başladı. Kemer ilçesindeki otelde düzenlenen kongrede ortopedi ve omurga alanında yeni teknolojik ürünler geliştiren 45 firma stant açtı, alanında uzman 500 katılımcı bir araya geldi.

Medikal Dernekler Federasyonu (MEDEF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi" Antalya'da başladı. Kemer ilçesindeki otelde düzenlenen kongrede ortopedi ve omurga alanında yeni teknolojik ürünler geliştiren 45 firma stant açtı, alanında uzman 500 katılımcı bir araya geldi.