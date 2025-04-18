DOLAR
38,18 -0,44%
EURO
43,55 -0,11%
ALTIN
4.083,78 -0,62%
BITCOIN
3.229.205,09 0,61%

Antalya'da 2. Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi Başladı

Antalya'da başlayan 2. Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi, sektörde 500 katılımcıyı bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:02
Antalya'da 2. Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi Başladı

Antalya'da Tıbbi Cihaz Sektörünün Buluşma Noktası

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Medikal Dernekler Federasyonu (MEDEF) tarafından organize edilen kongrede, 45 firma ortopedi ve omurga alanında geliştirdikleri yeni teknolojik ürünleri sergileyerek, sektörün yeniliklerine dikkat çekiyor.

Katılımcı Sayısı İki Katına Çıktı

MEDEF Başkanı Ahmet Aydemir, yaptığı açılış konuşmasında, geçen yıl 300 katılımcı ile gerçekleştirdikleri kongrenin, bu yıl 500'ü geçtiğini belirtti. Aydemir, tıbbi cihaz üreticileri yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer bakanlıklardan katılımcıların da bulunduğunu ifade etti.

Sektör Dönüşümüne Vurgu

Aydemir, kongrenin amacının sektörle ilgili bilgilendirme yapmak ve her kurumun kendi konularında paylaşımlarını sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca, katılımcıların sektörün geleceği ve dönüşümü hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

Yurt Dışından Katılım

Kongrede ayrıca, yurt dışından da katılımcıların bulunması, etkinliğin uluslararası boyutunu artırıyor. Aydemir, her yıl daha büyük bir etkinlik düzenleyerek sektörel gelişimleri destekleyeceklerini açıkladı.

Teknolojik Ürünler Tanıtılacak

Kongre süresince firmaların yeni teknolojik ürünlerini tanıtma fırsatı bulacakları da vurgulandı. Ayrıca, ham madde, tedarik, makine üretimi, laboratuvar ve test danışmanlık hizmeti veren firmalar da etkinlikte yer alıyor.

Kongre, 20 Nisan'da sona erecek.

Medikal Dernekler Federasyonu (MEDEF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ulusal Ortopedi ve...

Medikal Dernekler Federasyonu (MEDEF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi" Antalya'da başladı. Kemer ilçesindeki otelde düzenlenen kongrede ortopedi ve omurga alanında yeni teknolojik ürünler geliştiren 45 firma stant açtı, alanında uzman 500 katılımcı bir araya geldi.

Medikal Dernekler Federasyonu (MEDEF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ulusal Ortopedi ve...

Medikal Dernekler Federasyonu (MEDEF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi" Antalya'da başladı. Kemer ilçesindeki otelde düzenlenen kongrede ortopedi ve omurga alanında yeni teknolojik ürünler geliştiren 45 firma stant açtı, alanında uzman 500 katılımcı bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SPK, Jandarma'ya Finansal Okuryazarlık Semineri Düzenledi
2
TÜRSAB ve KITSAB KKTC'de Turizm Tanıtım Etkinliği Düzenledi
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan DOKAP'a Vurgu: 158 Proje ile Bölgenin Refahını Artıracağız
4
Yaş Meyve Sebze Sektörünün İhracat Şampiyonları Ödüllerini Aldı
5
Antalya'da 2. Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi Başladı
6
ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan Ekonomik Boykot Uyarısı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!