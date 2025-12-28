Antalya'da Kadın Kooperatifleri Gelire Dönüşüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Toptancı Hal içinde kadın kooperatiflerine tahsis edilen üretim alanı, kadın emeğinin ekonomiye kazandırıldığı bir modele dönüştü. Bu alanlarda üretim yapan kadınlar; yufka başta olmak üzere çeşitli unlu mamuller hazırlayarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de iş hayatında aktif rol üstleniyor.

Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar projesi kapsamında hayata geçirilen destekle, kooperatifler kendilerine tahsis edilen alanlarda ücretsiz üretim yapabiliyor. Üretilen ürünler, Belediyenin tahsis ettiği Kadın Kooperatifleri Satış Alanında vatandaşlarla buluşturuluyor; ayrıca üretilen yufkalar zincir marketler ve otellere de satılarak daha geniş bir pazara ulaşıyor. Böylece kadınlar emeklerinin karşılığını doğrudan alıyor.

Kooperatiflerden gelen sesler

7 Renk Kadınları Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayten İnce, Belediyenin desteğini fırsat olarak değerlendirerek, "Burada hem üretiyoruz hem kazanıyoruz" dedi.

Kooperatif çalışanlarından yazar Gönül Çakır yaşadığı dönüşümü şu sözlerle anlattı: "Daha önce çok içine kapanık, yalnız bir kadındım. Burada çalışmaya başladıktan sonra hayatım tamamen değişti. Üretime destek oluyorum. Kazandığım parayla üniversite öğrencilerine burs veriyorum, sığınma evlerindeki kadınlara da destek oluyorum. Birilerinin hayatına dokunmak beni çok mutlu ediyor."

Leyla Dedeağ ise üretmenin ve kendi ayakları üzerinde durmanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Kadın olunca her şeyi yapabiliyoruz, başarıyoruz. Üretiyoruz, satıyoruz, paramızı kazanıyoruz. Üretilen yufkaları Antalya'nın hemen her yerinde bulabilirsiniz. Benim asıl mesleğim takı tasarımıydı. Zamanla yeni arayışlar beni buraya getirdi. Şimdi çok mutluyum. Güzel işler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje, kadın kooperatiflerinin üretim kapasitesini ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirirken, yerel ekonomiye ve toplumsal dayanışmaya da katkı sağlıyor.

