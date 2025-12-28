DOLAR
Coğrafi İşaretli Kastamonu Fanilası Kışın Yoğun İlgi Görüyor

Coğrafi işaretli Kastamonu fanilası, doğal pamuk yapısı ve tarihî kökeniyle kış aylarında artan talep görüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:46
Coğrafi İşaretli Kastamonu Fanilası Kışta Talep Topluyor

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde coğrafi işaretli fanilalar yoğun ilgi görüyor. Yüzyıllardır kışın sıcak, yazın serin tutma özelliğiyle bilinen ve doğal pamuk ipliğinden örülen Kastamonu fanilası, hem sağlıklı yapısı hem de tarihî değeriyle öne çıkıyor.

Tarihi köken ve tescil

Fanila, Kurtuluş Savaşı döneminde Kastamonulu kadınların ev tezgahlarında dokuyup cephedeki askerlere gönderdiği bir ürün olarak biliniyor. 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret alan Kastamonu fanilası, günümüzde de kentteki ustalar tarafından üretilmeye devam ediyor.

Üretim süreci ve ustalar

Kentte bazı atölyelerde makinelerde örülen fanilalar, desenlerini örme aşamasında alıyor. Ardından atlet ya da kollu fanila olarak dikilmek üzere dikicilere gönderiliyor; dikim işlemi çoğunlukla elle yapılıyor. Bu yöntem, ürünün kalite ve dayanıklılığını artırıyor.

Ustalardan Mustafa Özeren

Kastamonu'da muhasebecilikten emekli olduktan sonra baba mesleğine dönen fanila ustası Mustafa Özeren, il merkezindeki dükkânında makineyle pamuk fanila örüyor. Ortaokul yıllarında babasına yardımcı olarak mesleği öğrendiğini söyleyen Özeren, 'Emekli olunca tamamen bu işe yöneldim. Hem bir sanat icra ediyoruz hem de insanlara faydalı bir ürün sunuyoruz' diye konuştu.

Sağlık ve kullanım avantajları

Özeren, Kastamonu fanilasının en önemli özelliğinin tamamen pamuktan üretilmesi olduğunu vurguladı. Pamuklu yapısı sayesinde teri emdiğini ve vücudu koruduğunu belirten Özeren, naylon içerikli ürünlerin aksine pamuk fanilanın bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara yol açmadığını söyledi. Özeren sözlerini şöyle sürdürdü: 'Fanilanın hammaddesi pamuktur. Pamuk olduğu için sağlıklı oluyor. En önemli özelliği ter emiyor, hastalanmıyorsunuz. Zayıf insanlara ince, kilolu insanlara geniş olacak şekilde yapıyorum. İğnelere göre bunu ayarlıyorum.'

Fanilaların yaz mevsiminde de tercih edilebildiğini belirten Özeren, 'Sadece kışın değil yazın da giyilir. Terlediğinizde rüzgara çıktığınız zaman rahatsızlanmazsınız. Atletler ter emmediği için ıslanıyor, rüzgara çıktığınız zaman hastalanıyorsunuz. En az 4 sene kullanabilirsiniz. Bunlar yıkandığı zaman rengi beyazlaşır' ifadelerini kullandı.

