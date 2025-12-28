DOLAR
Bakan Işıkhan: 76.5 milyar lira ile istihdam kapasitemiz korunacak

Bakan Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Desteğinin 2026'da bin 270 liraya yükseldiğini hatırlatarak, 76.5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatını güçlendirip istihdamı koruyacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:39
Asgari Ücret Desteği 2026'da bin 270 liraya yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelecek yıl için öngörülen desteğin çalışma hayatını güçlendireceğini ve istihdamı koruyacaklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Desteğinin 2026 yılı itibarıyla bin 270 liraya yükseltildiğini hatırlatarak, önümüzdeki yıl için ayrılan 76.5 milyar lira kaynağın çalışma hayatına olumlu yansıyacağını vurguladı.

Paylaşımında "Güçlü destek, güçlü istihdam. İstihdamı destekleyecek politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Asgari Ücret Desteğini, 2026 yılı itibarıyla bin 270 liraya yükseltmiştik. Önümüzdeki yıl toplam 76.5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız."

Bakan Işıkhan, istihdamı destekleyecek politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini bir kez daha belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

