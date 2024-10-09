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Antalya'da Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Açıldı

Yöresel Ürünler Fuarı, Antalya'da 13. kez kapılarını ziyaretçilere açarak Anadolu lezzetlerini tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:00
Antalya'da Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Açıldı

Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da Başladı

Antalya, Anadolu'nun zengin lezzetlerinin sergilendiği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ile 13. kez misafirlerini ağırlamaya başladı. Fuar, Antalya Ticaret Borsası'nın öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Açılışa özel performans

Fuarın açılışı, Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı açıklamada, YÖREX'in ülke genelinde önemli bir katkı sağladığını vurguladı.

Coğrafi işaretler ve markalaşma

Hisarcıklıoğlu, Anadolu'ya özgü ürünlerin burada buluştuğunu ifade ederek, coğrafi işaret almanın önemine değindi. Ülke çapında ürünlerin %45'inin oda ve borsalar sayesinde coğrafi işaret tescil belgesi aldığını belirtti.

“Para kazanabilmenin yolu markalaşmadan geçiyor, markalaşmanın yolu da patentten,” diyen Hisarcıklıoğlu, Türk Patent Kurumu’na ürünlerin patentinin alındıktan sonra Avrupa Birliği’nde tescil edilmesinin gerektiğini belirtti. Şu an 27 ürünün AB'den coğrafi işaret tescilini aldığını ve 70 ürünün sırada beklediğini söyledi.

Gelişmekte Olan Coğrafi İşaretler

Yerli ürünlerin Avrupa'da tescil alması konusunda TOBB olarak gerekli desteği sağladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, YÖREX'in ticari hareketliliğe de büyük katkı sağladığını ifade etti. “YÖREX'te üreticiler ile perakende zincirlerini, e-ticaret portallarını buluşturuyoruz,” şeklinde konuştu.

İstatistiklerle Coğrafi İşaret Başarısı

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin korunmasına dair sorumluluk taşıdıklarını söyledi. 1995'ten bu yana yapılan tescil sayılarında büyük bir artış yaşandığını belirtti. “Bugün itibarıyla coğrafi işaret tescil sayımız 1639'a ulaştı,” dedi. Durak, Türkiye'nin coğrafi işaret noktasında, Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu ifade etti.

Önemli Konuklar Fuar Açılışında

Açılışta Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da yer aldı. 72 kentin yöresel lezzetlerinin ve ürünlerinin sergilendiği fuar, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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