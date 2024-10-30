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Antalya Valisi Şahin'den Kaçak Otel Uyarısı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, ruhsatsız otellerle mücadele çağrısında bulunarak, turizmin geleceği için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:20
Antalya Valisi Şahin'den Kaçak Otel Uyarısı

Antalya Valisi Şahin'den Kaçak Otellerle İlgili Çağrı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, sahildeki kaçak otellerin sektöre zarar verdiğini belirtti. Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ruhsatsız, kaçak, el-verişli binalarda yatak satışı yapılıyor. Bunların sürmesi kabul edilemez," dedi.

Turizmde Alınması Gereken Tedbirler

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) aylık toplantısında konuşan Vali Şahin, turizmin hassas bir sektör olduğunu ifade ederek, "Küçük olumsuzluklar büyük zararlar doğurabilir. Bu yıl turizmde önemli gelişmeler bekliyoruz," şeklinde belirtti.

Antalya'nın bu yıl yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlamasının beklendiğini vurgulayarak, yıl içerisinde bazı otellerde çıkan yangınlar ve boğulma vakaları hakkında uyarılarda bulundu. Şahin, bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kaçak İşletmelere Karşı Mücadele

Şahin, ruhsatsız otellerle ilgili yapılan mücadelelerin önemine değinerek, "Bu işletmeler, şehrin kaynaklarını kullanarak düşük katma değer sunuyor. Ayrıca güvenlik riskleri taşıyor," diye konuştu.

Bölgedeki sağlık turizminin iyi durumda olduğunu ancak potansiyelinin tam olarak değerlendirilemediğini söyleyen Şahin, "Merdiven altı tesisler, sektör açısından kritik sorunlar teşkil ediyor," dedi.

Antalya'nın Turizm Yolculuğu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, her yıl kentin nüfusunun 10 katı kadar turist ağırladığını belirtirken, sürdürülebilir çevre yatırımlarının devam ettiğini söyledi. "Altyapı projelerine hız verdik," dedi.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, kente gelen turist sayısının yıllar içinde artığını ve bu yılki rakamların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından geleneksel aylık toplantısı...

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından geleneksel aylık toplantısı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. 10. Yıl Marşı'nın söylenmesiyle başlayan toplantıda Türkiye ve Antalya turizmindeki gelişmeler değerlendirildi. Toplantıya Vali Hulusi Şahin (solda) ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (ortada) da katıldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından geleneksel aylık toplantısı...

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından geleneksel aylık toplantısı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. 10. Yıl Marşı'nın söylenmesiyle başlayan toplantıda Türkiye ve Antalya turizmindeki gelişmeler değerlendirildi. Toplantıya Vali Hulusi Şahin (solda) ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (ortada) da katıldı.

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