ANTGİAD'dan İstihdam Garantili Kursla 14 Kişiye İşbaşı

ANTGİAD ve kurum ortaklığında düzenlenen "İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kursu"nu tamamlayan 14 kursiyer, ANTGİAD üyelerinin iş yerlerinde istihdama başladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:01
Ön Muhasebe eğitimi tamamlandı, kursiyerler ANTGİAD üyelerinin iş yerlerinde çalışmaya başladı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya İŞKUR Müdürlüğü ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kursu" başarıyla tamamlandı.

Ön Muhasebe alanında eğitim gören 14 kursiyer, düzenlenen törenle başarı sertifikalarını aldı ve kursun ardından ANTGİAD üyelerine ait iş yerlerinde doğrudan işbaşı yapacak.

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, törende istihdamın önemine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Yavaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İstihdam, sadece bir ekonomik başlık değildir. İstihdam, sosyal adaletin, toplumsal huzurun ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşıdır. Bugün burada verdiğimiz sertifikalar, sadece birer belge değil; insanların hayatına dokunan, geleceğini şekillendiren somut adımlardır"

İş dünyasının istihdam politikalarına destek vermesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz ANTGİAD olarak, iş dünyasının hem mal-hizmet üretmekle hem de çözüm üretmekle yükümlü olduğuna inanıyoruz. Kurumlarımızla iş birliği yaparak, istihdamı artıran ve nitelikli iş gücü oluşturan projeleri hayata geçirmek bizim için bir sosyal sorumluluk ödevidir."

Projenin, teorik eğitimi doğrudan istihdamla buluşturan örnek bir model olduğunu belirten Yavaş, "Eğitim ile istihdam arasındaki kopukluğu ortadan kaldıran bu model, bizim için son derece kıymetlidir. Bu proje aynı zamanda, tüm iş dünyası için örnek alınması gereken bir modeldir. Bugün burada eğitimi tamamlayan kursiyerlerimiz, yarın iş hayatının aktif birer parçası olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni projelerle kamu kurumlarıyla iş birliğini sürdüreceklerini aktaran Yavaş, "ANTGİAD olarak kamu kurumlarımız, eğitim merkezlerimiz ve iş dünyası arasında köprü kurmaya devam edeceğiz. Amacımız; gençleri, kadınları ve meslek edinmek isteyen herkesi üretimin ve istihdamın içine dahil eden projeleri artırmak" dedi.

Sertifika törenine; Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Antalya İŞKUR İl Müdürü İlhan Çolakoğlu, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fedai Yaman, Antalya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muzaffer Erdoğan, İŞKUR Şube Müdürü Zekeriya İşler, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Murat Mimaroğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İnci Bacak, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş ve Genel Sekreteri Neslihan Yalçın katıldı.

