AOSB Başkanı Sütcü: Her yatırım Adana’nın sanayi gücüne değer katıyor

AOSB Başkanı Bekir Sütcü: "Her yatırım, geleceğe bırakılmış bir değer zinciridir"

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin sürdürülebilir yatırımlar, çevreci üretim ve güçlü altyapı ile Türkiye’nin önde gelen sanayi üslerinden biri haline geldiğini vurguladı. Sütcü, "Kuruluşumuzdan bu yana her yatırımımızı ülkemizin üretim gücüne ve gelecek kuşaklara değer katmak için planladık. Her yatırımımızı günü kurtarmak adına değil, gelecek 50 yılı planlayarak projelendirdik" dedi.

AOSB’nin kapasitesi ve ekonomik katkısı

Sütcü, bölgenin bugün 2 bin 227 hektarlık alana ulaştığını ve doluluk oranının %99 olduğunu belirtti. AOSB’de 498 faal firmanın üretim yaptığı, toplam 41 bin 865 kişiye istihdam sağlandığı ve AOSB firmalarının ihracat hacminin 1,8 milyar doları bulduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede 21 farklı sektör faaliyet gösteriyor; metal, kimya, plastik, tekstil, gıda, makine, kâğıt ve eczacılık gibi stratejik alanlar öne çıkıyor. Ayrıca 9 farklı sektörde faaliyet gösteren 27 yabancı sermayeli firma bölgedeki üretime katkı sağlıyor. Sütcü, ADM, Alpla, Greenbrier, Rivulis, Saint-Gobain Weber ve Soudal gibi dünya markalarının AOSB’de üretim yaptığını belirtti.

Çevre yönetimi ve yeşil hedefler

AOSB’nin çevre yönetiminde örnek bir bölge olduğunu belirten Sütcü, atık su arıtma tesisinin günlük 90 bin metreküp ve kullanma suyu arıtma tesisinin 222 bin metreküp kapasiteyle hizmet verdiğini aktardı. "Yeşil OSB" hedefi doğrultusunda 1 milyon 552 bin metrekare yeşil alan oluşturduklarını ve CO tutma kapasitesi yüksek ağaçlandırmalarla sürdürülebilir bir yaşam alanı inşa ettiklerini ifade etti. Ayrıca TSE onaylı karbon ayak izi yazılımıyla çevresel performansın ölçülebilir hale getirildiğini söyledi.

Enerji, altyapı ve eğitim

Sütcü, enerji arzının güvence altına alındığını belirterek, Bölge Müdürlüğü aracılığıyla 275 MW kurulu güç, 8 ana dağıtım merkezi, 25 tali ve 135 yardımcı dağıtım merkezi üzerinden 24 saat SCADA kontrol sistemiyle hizmet verildiğini aktardı. 10 kilometrelik galeri hattı ile 154 ve 380 kV trafo merkezleri sayesinde yüksek verimlilikte enerji sağlandığını vurguladı.

Sütcü ayrıca, Adana’nın doğalgaz tüketiminin %35 ve su tüketiminin %24,72’sinin bölgeden karşılandığını, enerji verimliliğinin AOSB kültürü haline geldiğini söyledi. Eğitime yönelik olarak AOSB Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Koleji ve AOSB Anaokulu ile eğitimden üretime uzanan bir model oluşturduklarını belirtti.

Proje Destek Birimi’nin 2022-2024 döneminde Türkiye genelindeki 9 üniversite ile 428 akademisyen-firma ziyareti gerçekleştirdiğini ve 110 eşleştirmeye imza attığını paylaşan Sütcü, bu iş birliğiyle yenilikçi çözümler üreten bir sanayi ekosistemi oluştuğunu söyledi.

Ar-Ge, dijital dönüşüm ve tamamlanan projeler

Sütcü, AOSB’nin Türkiye’de en fazla Ar-Ge ve Tasarım Merkezi barındıran OSB olduğunu belirterek, 7 Ar-Ge ve 6 Tasarım Merkezi ile üretimi bilgiyle buluşturduklarını aktardı. Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Yarışmaları ile Kuluçka Merkezi’nin yenilikçi fikirlere alan açtığını söyledi.

Tamamlanan altyapı ve yatırım projeleri arasında Otoban İkinci Bağlantı Kavşağı, Atık Su Arıtma Tesisi İyileştirmesi, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu Koordinasyon Merkezi, Kuluçka Merkezi, Hazır Beton Tesisi, GES Projesi, 5 kilometrelik Galeri Hattı ve 500 MVA Trafo Merkezi gibi çalışmalar yer alıyor. Dijital dönüşüm kapsamında TSE onaylı Carbon Emission Software (CES), Talep ve Bütçe Takip Programı ile İstihdam ve İtfaiye Yönetim sistemleriyle süreçlerin dijital ortama taşındığını belirtti.

Gelecek projeler: 12 vizyoner adım

Sütcü, fizibilitesi tamamlanan 12 vizyoner proje ile bölgenin geleceğini şekillendireceklerini açıkladı. Planlanan projeler arasında 80 bin metreküp/gün kapasiteli yeni atık su arıtma tesisinin birinci etabı (40 bin metreküp/gün), konut ve sosyal tesis projesi, itfaiye ve afet koordinasyon merkezi, 8 MW GES projesi, otel ve ticaret merkezi, tır parkı düzenlemeleri, Misis Köprülü Kavşak Revize, 50 MW elektrik depolama projesi, AOSB Sanayi Sitesi, Yeşilçarşı ve yeni iş merkezi yer alıyor.

Ayrıca, bölgenin büyüme hızına uyum sağlamak amacıyla yaklaşık 3 bin 448 hektarlık yeni alanın OSB’ye dahil edilmesi için ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldığını ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na resmi başvuruda bulunulduğunu belirtti.

Sütcü, sözlerini şöyle sürdürdü: "AOSB sadece bir üretim alanı değil; eğitim, çevre, sosyal sorumluluk ve teknolojiyle bütünleşmiş bir sanayi modelidir. Sanayicilerimizin başarısı, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Adana’dan dünyaya uzanan bu güçlü sanayi zincirini hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz."

AOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI BEKİR SÜTCÜ, "ADANA’NIN ÜRETİM GÜCÜYLE ÜLKE EKONOMİSİNE DEĞER KATAN HER ADIM, GELECEĞE BIRAKILMIŞ KALICI BİR MİRASTIR." DEDİ.