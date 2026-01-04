DOLAR
Adana ihracatı 2025’te 3 milyar 44 milyon 461 bin dolara çıktı

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç: Adana'nın 2025 ihracatı yüzde 0,4 artışla 3 milyar 44 milyon 461 bin dolar oldu; Irak en büyük pazar, kimya sektörü lider.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:32
Adana ihracatı 2025’te 3 milyar 44 milyon 461 bin dolara çıktı

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'ın değerlendirmesi

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, 2025 Ocak-Aralık döneminde Adana ihracatının yüzde 0,4 artışla 3 milyar 44 milyon 461 bin dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Kıvanç, küresel ticaretteki daralma, artan maliyetler ve jeopolitik risklere rağmen elde edilen bu sonucun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kıvanç, Türkiye genelindeki performansı da değerlendirerek Türkiye ihracatının yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Emek yoğun sektörlerde kayıplar yaşanmasına rağmen savunma sanayii, otomotiv, makine ve kimya gibi katma değeri yüksek sektörlerin güçlü ivme kazandığını ifade etti.

En fazla ihracat Irak'a

Adana'dan 2025 yılında en fazla ihracatın yapıldığı ülke Irak oldu. Irak'a yapılan ihracat 237,8 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, onu 200,1 milyon dolarla İspanya ve 180,3 milyon dolarla İtalya takip etti. Kıvanç, bu tablonun Adana sanayisinin hem yakın pazarlarda hem de Avrupa pazarında güçlü konumunu sürdürdüğünü gösterdiğini söyledi.

Sektörel liderlik: Kimya

Sektörel bazda 2025'te en yüksek ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi; sektörün ihracatı 607,4 milyon dolar olarak kaydedildi. Tekstil sektörü 490,6 milyon dolar ile ikinci, hububat, bakliyat ve mamulleri sektörü ise 364,9 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Yatırımlar ve stratejik projelerle gelecek hedefi

Kıvanç, Adana'nın sanayi altyapısını güçlendirecek yeni organize sanayi bölgeleri, ihtisas OSB'leri ve lojistik projelerinin ihracat açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Özellikle Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve planlanan Adana Ana Konteyner Limanı gibi stratejik yatırımların tamamlanmasıyla Adana'nın ihracatta güçlü bir sıçrama yapacağına dikkat çekti.

Yakın gelecekte devreye girmesi planlanan Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB ve Su Ürünleri İhtisas OSB projelerinin Çukurova'nın tarımsal potansiyelini sanayi ile entegre ederek gıda arz güvenliğine katkı sağlayacağını ve katma değerli tarım ve gıda ihracatına yeni ivme kazandıracağını belirtti.

Kıvanç, Ceyhan-Yumurtalık hattının enerji, kimya ve petrokimya yatırımlarıyla Adana için stratejik bir üretim ve yatırım koridoru olacağını; bölgenin Marmara'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük körfezi konumuna ulaşabileceğini söyledi. Ayrıca planlanan Adana Ana Konteyner Limanı'nın yaklaşık 9 milyon TEU kapasiteyle kentin lojistik gücünü küresel ölçekte üst seviyeye taşıyacağını ve Adana'yı uluslararası ticaret ağlarının merkezlerinden biri haline getireceğini vurguladı.

2026 için hedef: hamle yılı

Kıvanç, 2025 yılını istikrarla geride bırakırken 2026'nın Adana için bir hamle yılı olacağına inandıklarını, elde edilen istikrarlı ihracat performansında emeği geçen tüm sanayici, çalışan ve ihracatçılara teşekkür ettiğini ifade etti. Adana'nın üretmeye ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceği mesajını verdi.

