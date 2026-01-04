DOLAR
Kangal Termik'te Ödeme Krizi: Torku İştiraki İşçiler Hak Talep Ediyor

Kangal Termik Santrali'nde TİS farkları ödenmedi; TES-İŞ, bordro ve iş sağlığı eksiklikleri için işçilerle birlikte basın açıklaması yaptı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:29
Torku iştiraki Konya Şeker'e bağlı Kangal Termik Santralinde çalışan işçiler, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında vaat edilen farkların ödenmemesine tepki gösteriyor. İşçilere farkların taksitler halinde ödeneceği duyurulmasına rağmen ödemelerin yapılmadığı belirtildi.

Yaşanan belirsizlik üzerine TES-İŞ Sendikası, termik santral önünde işçilerle birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika açıklamasında; süreçte şeffaflık yokluğu, verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi ve bordroların işçilere gönderilmemesi gibi iddialar öne çıktı.

Sendikanın İddiaları ve Talepleri

Açıklamada öne çıkan iddialar arasında TİS farklarının zamanında ödenmemesi, taahhütlerin tutulmaması ve bordroların işçilere gönderilmemesi yer aldı. İşçilerin alacaklarının net olarak bilinmediği, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı. Ayrıca daha önce tespit edilen iş emri olmadan çalıştırma uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği eksikliklerinin hâlâ giderilmediği ifade edildi.

TES-İŞ temsilcileri taleplerini şu şekilde sıraladı: • TİS farklarının gecikmeksizin ve belirlenen takvim doğrultusunda ödenmesi, • Bordroların derhal işçilere gönderilmesi, • Verilen sözlerin yazılı ve bağlayıcı hale getirilmesi, • İş emri uygulamasının eksiksiz uygulanması ve • İş sağlığı ve güvenliği eksikliklerinin acilen giderilmesi.

Sendika yetkilileri, taleplerin karşılanmaması halinde sürecin yalnızca işletme ile sınırlı kalmayacağını; gerekli tüm yasal ve demokratik hakların kullanılacağını belirtti. İşçiler ve sendika, şeffaf bir ödeme takvimi ve çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.

KANGAL TERMİK SANTRALİ

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

