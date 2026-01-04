Kangal Termik'te Ödeme Krizi: Torku İştiraki İşçiler Hak Talep Ediyor

Torku iştiraki Konya Şeker'e bağlı Kangal Termik Santralinde çalışan işçiler, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında vaat edilen farkların ödenmemesine tepki gösteriyor. İşçilere farkların taksitler halinde ödeneceği duyurulmasına rağmen ödemelerin yapılmadığı belirtildi.

Yaşanan belirsizlik üzerine TES-İŞ Sendikası, termik santral önünde işçilerle birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika açıklamasında; süreçte şeffaflık yokluğu, verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi ve bordroların işçilere gönderilmemesi gibi iddialar öne çıktı.

Sendikanın İddiaları ve Talepleri

Açıklamada öne çıkan iddialar arasında TİS farklarının zamanında ödenmemesi, taahhütlerin tutulmaması ve bordroların işçilere gönderilmemesi yer aldı. İşçilerin alacaklarının net olarak bilinmediği, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı. Ayrıca daha önce tespit edilen iş emri olmadan çalıştırma uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği eksikliklerinin hâlâ giderilmediği ifade edildi.

TES-İŞ temsilcileri taleplerini şu şekilde sıraladı: • TİS farklarının gecikmeksizin ve belirlenen takvim doğrultusunda ödenmesi, • Bordroların derhal işçilere gönderilmesi, • Verilen sözlerin yazılı ve bağlayıcı hale getirilmesi, • İş emri uygulamasının eksiksiz uygulanması ve • İş sağlığı ve güvenliği eksikliklerinin acilen giderilmesi.

Sendika yetkilileri, taleplerin karşılanmaması halinde sürecin yalnızca işletme ile sınırlı kalmayacağını; gerekli tüm yasal ve demokratik hakların kullanılacağını belirtti. İşçiler ve sendika, şeffaf bir ödeme takvimi ve çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.

YAŞANAN BELİRSİZLİK VE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMAMASI NEDENİYLE TES-İŞ SENDİKASI, TERMİK SANTRAL ÖNÜNDE İŞÇİLERLE BİRLİKTE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.