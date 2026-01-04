Sarıgöl'de Kış Üzümü Hasadı Sona Erdi — Dalında Muhafaza Üreticilere Avantaj Sağlıyor

Sarıgöl'de Kış Üzümü Hasadı Sona Erdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesinde üzüm üreticisi Musa Topdemir, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılda dalından kopardığı taze üzümleri pazara sundu. 2026 yılına girilmesiyle birlikte 2025 yılının son üzümlerinin hasadına başladı.

Dalında Muhafaza Yöntemi Avantaj Sağlıyor

Sarıgöl Ovasında uygulanan geç hasat ve dalında muhafaza yöntemleri, üreticilere önemli bir avantaj sunmaya devam ediyor. Topdemir, bağlarında özenle muhafaza ettiği üzümleri yeni yılın ilk günlerinde hasat ederek pazara getirdi.

Topdemir, uygulamalarını şu sözlerle anlattı: "Kış üzümü kesimimiz devam etmekte. Kral sofralarını, masaları süsleyen ve dilek tutan gençlerimizin dilekleri inşallah kabul olacak bu üzümlerle. Şu anda da yine kral dediğimiz, kraliçe dediğimiz tüm ailelere, tüm sevdiklerimize yine 2026’da da kış üzümü, şifalı, eksi 7 derecede kırağıyı yemiş olan, kanserojen maddelerden arınmış olan kış üzümümüz yine sofralarımızı süslemeye devam edecek".

Yetkililer, son yıllarda dalında üzüm muhafazası yapan üretici sayısının arttığını belirterek, bu yöntemin hem üreticilere ekonomik katkı sağladığını hem de Sarıgöl üzümünün kalitesini ve değerini yükselttiğini ifade etti.

