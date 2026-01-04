İzmir Ticaret Odası fuar desteklerini yüzde 200 artırdı

İzmir Ticaret Odası, 2025 yılında yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılan 2.776 üyesine yaklaşık 48 milyon TL destek sağladı. Oda, 2026 yılında bu destekleri yüzde 200 oranında artırarak fuar bütçesini güçlendirdi.

2025 desteklerinin bilançosu

2025 yılında 342 üyeye standlı katılım teşviki verildi. Yurt içindeki önemli fuarlara 1.596 üyenin katılımıyla ziyaret organizasyonları düzenlendi; bu organizasyonlara katılan 832 üyeye konaklama desteği sunuldu. Kendi sektöründe önem arz eden 32 yurtdışı fuara 818 üyenin katılımıyla ziyaretler gerçekleştirildi. Toplamda 2.776 üye Oda fuar desteklerinden faydalandı.

İzmir Ticaret Odası, 2025 yılında fuar teşvikleri ve fuar-sergi giderleri kapsamında yaklaşık 48 milyon Türk Lirası kaynak ayırdı.

2026 için yapılan düzenleme ve ayrılan bütçe

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, uygulama ve maddi düzenlemelerle yılbaşından itibaren yeni adımlar atıldığını belirtti ve şunları söyledi: "Yapılan tüm güncellemeler ışığında 2025 yılında kullandığımız bütçeye göre 2026 yılındaki tüm fuar harcamaları ve teşvikleri için yüzde 200’lük bir artışla 141 milyon Türk Lirası bütçe ayırıyor olacağız".

Yurt içi fuarlara verilen destekler yaklaşık yüzde 50 artırılırken, yurt dışı fuar ziyaret organizasyonlarındaki artış yüzde 25 olarak uygulamaya kondu.

Hedef: Yeni pazarlar

Mahmut Özgener hedefleri şöyle özetledi: "Bu yıl yurt dışı organizasyonlarımız Avrupa ve Orta Doğu’nun ötesine ulaştı. Üyelerimizi Uzak doğu ve Amerika kıtasındaki fuarlarla buluşturduk. Güney Kore’de Seul ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Las Vegas’a fuar organizasyonları düzenledik. Farklı destinasyonlar, üyelerin ilgisini ciddi oranda artırdı. Yurt dışı fuarlara katılımın, geçen yıla göre yüzde 42 arttığını görüyoruz. 2026 yılında Brezilya, Tayvan gibi rotaları da destek kapsamımıza ekleyeceğiz. Üyelerimizin yeni pazarlara açılmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz".

Yeni fuar: Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi İzmir'de

Oda, meslek komitelerinden gelen öneriler doğrultusunda İzmir'e yeni fuarlar kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Özgener, bu çalışmaların somut bir sonucu olarak "Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi’nin 2026 yılında İzmir’de düzenlecek olmasının heyecanını yaşıyoruz" dedi ve İzmir’in fuarcılık merkezi olma hedefinin devam edeceğini vurguladı.

İzmir Ticaret Odası, hem üyelerin fuar katılımlarını destekleyerek hem de kent ekonomisi ve dış ticaretin gelişimine katkı sağlayan bir enstrüman olarak fuar teşviklerini önceliklendirmeye devam ediyor.

