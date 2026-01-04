Bakan Işıkhan: Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamına 288 Proje ve 124 Milyon Lira Destek

Bakan Işıkhan duyurdu: İstihdama güçlü destek

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik proje desteği artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3’üncü döneminde 288 projeye destek olduk. Toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettik" ifadelerini kullandı.

Bakan, çalışma hayatına adım atmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurması ve mesleki eğitim alması amacıyla çeşitli proje ve hibe destekleri sağlandığını belirtti. Bu adımların, hedef kitlenin iş gücüne erişimini kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir istihdam oluşturmayı amaçladığı vurgulandı.

Yetkililer, söz konusu destek paketlerinin uygulama ve takip süreçlerine ilişkin bilgilendirmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

