Apartmanda oturanlar yandı! Artık bir kira bedelinden daha fazla para cebinizden çıkacak

Asgari ücret belirlenmeden önce bile mülk ve apartman sakinleri yüksek ücretler için pazarlık yapmaya başladı. Bilindiği üzere, bina yönetimi genel kurul toplantıları genellikle Kasım ve Şubat ayları arasında yapılır.

Aidat artışı neye göre belirleniyor?

Katkı payı artışlarında yasal bir tavan bulunmadığından artışlar genellikle enflasyon, memur maaşları, emekli maaşı artışları ve asgari ücret artışları dikkate alınarak yapılıyor. Özellikle temizlikçi, güvenlik görevlisi gibi çalışanların çalıştığı işyerlerinde asgari ücretin artırılması katkı paylarının artırılmasında belirleyici olacak.

"Kat sahipleri asgari ücreti takip ediyor"

2024 yılındaki artış miktarını belirleyecek olan Asgari Ücret Belirleme Komitesi'nin 11 Aralık'ta toplanacak ve kararını bu ay sonuna kadar açıklaması bekleniyor. Tüm işçiler gibi ev sahipleri de asgari ücret artışlarını yakından takip edecek.

Bazı tahminler asgari ücretin yüzde 35-50 oranında artacağını öne sürüyor. Bu durumda mahaldeki katkı payı en az ilan edilen asgari ücret artışı tutarı kadar artırılacaktır. Ayrıca giderlerdeki artış gider kalemi olarak dikkate alınırsa vergi oranı daha da yüksek olabilir.





İstanbul'da ücretler geçen yıl ortalama olarak yüzde 40 ila yüzde 170 arasında arttı. Yeni katkı payı artışları da bu yönetmeliğe göre belirlenecek.

Gündemde tartışma var!

Yeni yıl yaklaşırken genel kurul toplantılarının yapıldığı çeşitli yerlerden aidat mücadelesi haberleri gelmeye başladı. Bazı durumlarda polis çatışmalara müdahale etti. Örneğin Ankara Altındağ'daki bir tesiste yüzde 100 fiyat artışı sonrası çıkan anlaşmazlığa polis müdahale etti. İstanbul'da 3 binin üzerinde dairenin bulunduğu sitede ücretler öyle bir seviyeye ulaştı ki, site sakinleri dairelerin yönetimi için kayyum atanmasını talep ediyor.

Genel kurula katılmalısınız!

Gayrimenkul/apartman mülkleri için kat malikleri meclisleri, yönetim planında belirtilen zamanlarda yılda en az bir kez, böyle bir zaman belirtilmemişse her takvim yılında ilk ay çinde toplanır. Ev sahipleri konseyi, ev sahiplerinin en az yarısı ile toplanır ve mülklerin sayısı ve doluluğu konusunda oy çokluğuyla kararlar alır. Bu toplantılarda yıllık katkı paylarındaki artışlar da görüşülerek karara bağlanır.

Beklenmeyen artışların yaşanmaması için toplantılara katılmak, harcama kalemlerini detaylı olarak incelemek ve oylamak gerekiyor. Toplantıya katılamayacaksanız yetkili bir temsilci atamayı seçebilirsiniz. Aksi takdirde toplantıya daha az sayıda katılımcıyı düşünebilirsiniz.

Bazı genel kurul toplantılarında ``fiyat artışları nedeniyle ek koşullar ortaya çıkarsa yönetim katkı payı toplama hakkına sahiptir'' gibi yetkiler verilebilir ancak uzmanlar, fiyat artışlarından kaçınmak için yöneticilere verilen yetkiler konusunda dikkatli olunması konusunda beklenmedik uyarılarda bulunduğunu söylüyor.

Tüm daireler ücreti ödenmelidir!

Aidat ödemeyen kat maliklerine karşı dava açılabileceği gibi diğer kat malikleri veya yöneticileri tarafından da yönetim planı, kat mülkiyeti kanunu ve genel mevzuata göre ön icra takibi başlatılabilir.

"Gecikme ücreti ödemeniz gerekiyor."

Tutarın tamamını ve avans ödemesini yapmayan daire sahipleri, ödeme yapılmayan her gün için aylık yüzde 5 oranında gecikme zammı ödemekle yükümlü olacak.