Araba almak isteyenin arayıp da bulamadığı liste! Ford Focus'un fiyatı ilk kez bu rakamı gördü!

Ford Focus, Türkiye otomobil pazarında büyük bir talep gören bir model olarak ön plana çıkıyor. Zarif tasarımı ve çeşitli donanım seçenekleri ile tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bagaj hacmi sınıf standartlarına göre biraz daha sade olabilir ancak arka koltuklardaki geniş baş ve diz mesafesi, Focus'un sürücü ve yolculara konforlu bir deneyim sunma hedefini ortaya koyuyor.

Türkiye'deki satış fiyatı 1.105.000 Türk Lirası'ndan başlayan Ford Focus, sunduğu özelliklerle bu fiyat aralığında öne çıkan bir seçenek haline gelmiş durumda. Farklı donanım seviyeleri ile tüketicilere çeşitli seçenekler sunan Focus, bütçe dostu ve geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. Focus'un başarısı sadece dış tasarım ve iç mekan genişliği ile sınırlı değil; aynı zamanda sürücü güvenliği ve konforunu artıran çeşitli teknolojik özelliklerle destekleniyor. Yenilenmiş multimedya sistemi, sürüş destek sistemleri ve bağlantı seçenekleri, Focus'u rakiplerinden ayıran önemli özelliklerden sadece birkaçı.

FORD FOCUS FİYATLARI BELLİ OLDU





İşte Ford Focus'un Kasım ayı güncel fiyat listesi ve versiyon seçenekleri...

1. Trend X Sedan 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin

- Fiyat: 1.105.000 Türk Lirası

2. Titanium Stil Sedan 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin

- Fiyat: 1.138.300 Türk Lirası

3. Titanium X Sedan 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel

- Fiyat: 1.518.900 Türk Lirası

4. Titanium Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin

- Fiyat: 1.119.100 Türk Lirası

5. Titanium Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin

- Fiyat: 1.285.000 Türk Lirası

6. Trend X Sedan 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel

- Fiyat: 1.381.300 Türk Lirası

7. Titanium Sedan 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel

- Fiyat: 1.471.500 Türk Lirası