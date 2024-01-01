Araba almak isteyenler elini çabuk tutsun! Bu modellerde sürpriz indirim var: Yetişen kapıyor

Fiat ve Renault otomobil fiyatları üzerinde indirim uygulanırken sıfır araba almak isteyenlere özel kampanya duyurusu geldi. Doblo Cargo modellerinde 35 bin TL indirim fiyatlara yansıtılırken araç fiyat yoğun ilgi gördü.

Araç alırken peşin ödeme yapmakta zorlanan müşterilere Fiat 200 bin TL tutarında kredi sunarken bu kampanya ile beraber peşin tutar 514.900 TL'ye düşürüldü. Express Van modeli 698.900 TL’den başlayan fiyatlar sunuldu. Hafif ticari araçlar üzerinde geçerli olan indirim için süre belirlendi.





31 ARALIK 2023 TARİHİ SON GÜN

İki farklı firmanın kampanya içeriği bilgileri yayınlanırken 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Bu tarihe kadar sıfır araba almak isteyenler yararlanabilecek.

Fiat ve Renault'un kampanyaları üzerinden sıfır araba almak için önemli fırsat duyurusu geldi.