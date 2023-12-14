Araba almak isteyenler o tarihe dikkat! Çok geç olabilir

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç ticaretine yönelik yaptığı düzenleme, sektörde önemli değişikliklere neden oldu. Sıfır araçlardaki fiyat düşüşü, ikinci el araç piyasasını da etkiledi.

İKİNCİ EL FİYATLARINDA YÜZDE 25 ORANINDA DÜŞÜŞ





Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 20-25 oranında bir düşüş yaşandığını belirtti. Erkoç, "Bu uygulamalardan sonra sıfır araçlar gerçek değerine indi. Sıfır araçlar inince ikinci el araçlar da gerçek değerine gelmiş oldu" açıklamasını yaptı.



15 OCAK TARİHİNE DİKKAT





Sektör temsilcileri, 15 Ocak sonrasında sıfır araç fiyatlarında kur kaynaklı bir zam beklentisi olduğunu ifade etti. Bu durumda, indirimli fırsatları değerlendirmek isteyenlerin acele etmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Kur artışlarının sıfır araç fiyatlarına olumsuz etki yapabileceği öngörüldüğü için, potansiyel alıcılar erken bir karar almaya teşvik ediliyor.