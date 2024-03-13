Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

Otomobil fiyatlarındaki artış trendi mart ayında yüzde 5 civarında bir zamlanmayla sürerken, nisan ayında da bir zam daha bekleniyor. İkinci el piyasasında ise özellikle 1 milyon liranın altındaki araçlar talep görüyor. Bu fiyat aralığındaki araçların hızlı bir şekilde satıldığı ifade ediliyor. Detaylar haberimizde...