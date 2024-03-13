Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

Galericiler, özellikle 2019 model araçların fiyatlarının yüksek olduğunu ve bazı araçların uzun süre satılamadığını belirtiyor. Özellikle 1 milyon liranın üzerindeki araçlarda talep azalırken, satışların zorlaştığı ifade ediliyor.
800 BİN LİRANIN ALTINDA SIFIR ARAÇ YOK
Sıfır otomobillerde de durum benzer şekilde seyrediyor. 800 bin liranın altında sıfır otomobil bulmanın zorlaştığı belirtiliyor. Bu durum, piyasada fiyatların nisan ayında yüzde 10-12 oranında artabileceği beklentisini güçlendiriyor.