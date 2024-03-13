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Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

Otomobil fiyatlarındaki artış trendi mart ayında yüzde 5 civarında bir zamlanmayla sürerken, nisan ayında da bir zam daha bekleniyor. İkinci el piyasasında ise özellikle 1 milyon liranın altındaki araçlar talep görüyor. Bu fiyat aralığındaki araçların hızlı bir şekilde satıldığı ifade ediliyor. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 13.03.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:30
Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

Galericiler, özellikle 2019 model araçların fiyatlarının yüksek olduğunu ve bazı araçların uzun süre satılamadığını belirtiyor. Özellikle 1 milyon liranın üzerindeki araçlarda talep azalırken, satışların zorlaştığı ifade ediliyor.

800 BİN LİRANIN ALTINDA SIFIR ARAÇ YOK 

ARAÇ

Sıfır otomobillerde de durum benzer şekilde seyrediyor. 800 bin liranın altında sıfır otomobil bulmanın zorlaştığı belirtiliyor. Bu durum, piyasada fiyatların nisan ayında yüzde 10-12 oranında artabileceği beklentisini güçlendiriyor.

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