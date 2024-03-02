Arabası olanlar bunu öğrenmezse üzülecek! Başvuranın parası geri veriliyor

Trafik kazalarında hasar gören araçların değer kaybı nedeniyle mağdurların tazminat alabilecekleri söylendi. Sigorta şirketleri aracılığıyla yapılan başvuruların herhangi bir aracı ve ücret gerektirmeden sorunsuz bir şekilde işleme alınabileceği açıklandı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU YAPARAK PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ

Trafik kazaları her an gerçekleşebilir. Çok iyi bir sürücü olsanız bile dikkatsiz başka bir sürücünün aracınıza zarar vermesi ihtimali çok yüksektir. Temel olarak trafik sigortası yaptırmak yeterli kabul edilse de, trafik sigortası kapsamındaki onarım veya tadilat sonrası değer kaybı tazminatını da talep edebilirsiniz. Kaza sonrası hasar gören araçlar TRAMER sistemine kaydedilerek kusur oranları belirlenmektedir. Bu aşamadan sonra kusurlu olmayan taraf, aracın tamiri sonrasında oluşan değer kaybı nedeniyle diğer tarafın sigorta şirketinden tazminat talep edebilir. Türkiye'de "Kazdır meydana gelebilir. Adam fazladan para ödemesin." düşüncesi nedeniyle değer tazminatı başvuruları oldukça az, buna sebep olan kişi herhangi bir ek ödeme yapmak zorunda kalmayacak ve oluşan değer kaybı sigorta kapsamında karşılanacaktır. Türkiye'de yaşanan kazalar ve buna bağlı araç modifikasyonları araç satış fiyatlarının düşmesine sebebiyet veriyor. Galeri sahiplerinin otuz sene önce uygulamaya koyduğu bu uygulama, boyalı parçalarda ufak çizikler dahi olsa aracın fiyatını 50.000 ila 100.000 lira arasında düşürme olanağı sağlıyor. Bayilerde bu durum yaşanmaya devam ederken, bağımsız olarak araba satın almak isteyen bireyler de aynısını yapmaya başladı. Avrupa'da ise durum farklı. Hasarlı arabaların parçaları değiştirilerek değerleri düşmez ve durumları iyileşir, böylece daha yüksek fiyata satılabilir. Ancak ülkemizde kaporta ve boya atölyelerinin kusurları ucuz fiyata gizlediği için araçlarda yenileme yapıldıktan sonra hızla sorun yaşanıyor. Değer kaybı tazminat talepleri araç tipine bakılmaksızın yapılabilmektedir. Değer kaybının nasıl hesaplanacağını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirliyor. Formül, aracın modeli, kilometresi, piyasa değeri, kullanım düzeyi, hasar sebebiyle değiştirilen parçaların değeri gibi faktörleri belirliyor. Hasar tutarı sigorta şirketinin görevlendirdiği bilirkişi tarafından hesaplanır. Uzman hesaplamaları tamamladıktan sonra raporu sigorta şirketine sunacaktır. Sigorta şirketi bir ödeme tarihi belirler ve tazminatı nakit olarak mağdurun banka hesabına aktarır. En küçük hasardan en büyüğüne kadar aracınızın tamamı sigorta kapsamındadır.





Örneğin tamponunuzda oluşan hasar nedeniyle tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Aracınızın yılı ve kilometresi ne olursa olsun başvuruda bulunabilirsiniz. Kaza sırasında oluşturulan tüm belgelerin kaydedilmesi önemlidir. Başvuru yaparken, hasar ekspertiz raporu, aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi, hasar fotoğrafları, banka hesap bilgileri (IBAN), kaza tespit tutanağı fotokopisi gibi belgeleri toplayarak ilgili sigorta şirketine başvuru yapabilirsiniz. Çoğu sigorta şirketi size bunu çevrimiçi yapma seçeneği sunar. Bu işlem herhangi bir aracıya, komisyoncuya veya avukata ödeme yapmanızı gerektirmez. Değer kaybının telafisi sizin tarafınızdan yapılabilir. Bir sigorta şirketinden çok yüksek tazminat talep eden bir avukat, acente veya komisyoncuyla karşılaşırsanız, bunu belgelemeniz ve tutarı belirlemeniz gerekir. Belirlenen tutarda sözleşme imzalayın ve gerekiyorsa çek, senet gibi belgeleri alın. Bunlar olmuyorsa, muhtemelen güvenmemek en iyisidir. Lütfen işlemlerinizi kendiniz gerçekleştiriniz. Herhangi bir belge veya bilginin eksik olması durumunda sigorta şirketiniz sizinle iletişim hâlinde olacaktır. Aldığınız tazminatın düşük olduğunu düşünüyorsanız itiraz hakkınız vardır. Ancak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun oluşturduğu hesaplama formülü uygulandığından dava gibi işlemlere girseniz dahi iyi bir sonuç alamama ihtimaliniz bulunmaktadır. Bu nedenle avukatlık ücreti gibi ek yükler ile uğraşmak istemiyorsanız teklif edilen tazminatı kabul edebilirsiniz. Kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde sigorta şirketinize maddi hasar tazminatı talebinde bulunmanız gerekmektedir. Aynı araçla birden fazla kazaya karıştıysanız ve buna hakkınız olduğu ortaya çıktıysa yine her kaza için ayrı ayrı değer kaybı talebinde bulunabilirsiniz. Meşru bir hak talebiniz varsa, çeşitli yollardan tazminat alabilirsiniz. Arabanızı satmış olsanız bile başvuruda bulunabilirsiniz.