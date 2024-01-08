Araç muayene ücretini kredi kartı ile ödeyenler dikkat!

Türkiye'deki 28 milyon araç sahibini etkileyen bir gelişme yaşandı: Araç muayene ücretlerine kredi kartı ile yapılan ödemelerde uygulanan yüzde 58'lik zam, esnaf ve sanatkarları isyan ettirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene istasyonlarında kredi kartı ile ödeme yapan vatandaşlardan alınan haksız komisyonun altını çizdi. İşte detaylar...





28 MİLYON ARAÇ SAHİBİNİ İLGİLENDİREN GELİŞME

Palandöken, araç muayenesi için kredi kartı kullanıldığında ek komisyon talep edilmesi üzerine bir açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi. TESK Genel Başkanı, bu uygulamanın haksız olduğunu vurgulayarak araç sahiplerini bu konuda bilinçlendirmeye çalıştı. Bu durum, araç sahipleri arasında rahatsızlık yaratmış durumda ve TESK, bu haksız komisyon uygulamasına karşı mücadele ediyor. İşte diğer ayrıntılar...





Bu gelişme, Temmuz ayından itibaren devam eden sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan indirimlerin ardından, otomobil fiyatlarındaki değişikliklere dikkat çekiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayında yapılan düzenlemelerle sıfır otomobil fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığını belirtmişti. Ancak, 2024 yılıyla birlikte otomobil fiyat listelerinin güncellenmeye başlaması, yeni bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Sıfır otomobil fiyatlarında 2023 yılına kıyasla önemli bir artış görülmekte; hatta en ekonomik araç modellerinde bile yüzde 100'e varan bir zam gözlemlenmektedir. Ortalama olarak, 400 bin liraya kadar olan araçlarda fiyat artışı kaydedilmiştir. Bu durum, otomobil sahiplerini maddi anlamda olumsuz etkilerken, sektördeki değişim ve zamların dikkatle takip edilmesi gerektiğini göstermektedir.