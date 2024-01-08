Araç muayene ücretini kredi kartı ile ödeyenler dikkat!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene istasyonlarında kredi kartı ile yapılan ödemelerde uygulanan haksız komisyonun sorunlu bir durum olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Araç muayene ücretini kredi kartı ile ödeyenler dikkat!
Yayın Tarihi:

 

Türkiye'deki 28 milyon araç sahibini etkileyen bir gelişme yaşandı: Araç muayene ücretlerine kredi kartı ile yapılan ödemelerde uygulanan yüzde 58'lik zam, esnaf ve sanatkarları isyan ettirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene istasyonlarında kredi kartı ile ödeme yapan vatandaşlardan alınan haksız komisyonun altını çizdi. İşte detaylar...

araç muayene ücreti

28 MİLYON ARAÇ SAHİBİNİ İLGİLENDİREN GELİŞME

Palandöken, araç muayenesi için kredi kartı kullanıldığında ek komisyon talep edilmesi üzerine bir açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi. TESK Genel Başkanı, bu uygulamanın haksız olduğunu vurgulayarak araç sahiplerini bu konuda bilinçlendirmeye çalıştı. Bu durum, araç sahipleri arasında rahatsızlık yaratmış durumda ve TESK, bu haksız komisyon uygulamasına karşı mücadele ediyor. İşte diğer ayrıntılar...

para

Bu gelişme, Temmuz ayından itibaren devam eden sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan indirimlerin ardından, otomobil fiyatlarındaki değişikliklere dikkat çekiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayında yapılan düzenlemelerle sıfır otomobil fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığını belirtmişti. Ancak, 2024 yılıyla birlikte otomobil fiyat listelerinin güncellenmeye başlaması, yeni bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Sıfır otomobil fiyatlarında 2023 yılına kıyasla önemli bir artış görülmekte; hatta en ekonomik araç modellerinde bile yüzde 100'e varan bir zam gözlemlenmektedir. Ortalama olarak, 400 bin liraya kadar olan araçlarda fiyat artışı kaydedilmiştir. Bu durum, otomobil sahiplerini maddi anlamda olumsuz etkilerken, sektördeki değişim ve zamların dikkatle takip edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Öne Çıkanlar
Nakit para arayanlar faizsiz 20.000 TL'ye hayır diyemeyecek! İhtiyaç kredisinde bomba kampanya Nakit para arayanlar faizsiz 20.000 TL'ye hayır diyemeyecek! İhtiyaç kredisinde bomba kampanya
ÖTV indirimli araç arayanlar bu listeye baksın! Zirvede bakın kim var: Fiyatlar füze gibi düştü ÖTV indirimli araç arayanlar bu listeye baksın! Zirvede bakın kim var: Fiyatlar füze gibi düştü
Airfryde Şekerpare: Geleneksel tatlıya modern dokunuş! Az yağlı hafif bir tatlı tarifi Airfryde Şekerpare: Geleneksel tatlıya modern dokunuş! Az yağlı hafif bir tatlı tarifi
Çok Okunanlar
Peynir 89, salam 49, tereyağı 109 TL’ye satılacak! Bim 16 22 Ocak aktüel katalogu Peynir 89, salam 49, tereyağı 109 TL’ye satılacak! Bim 16 22 Ocak aktüel katalogu e-Devlet'ten başvuranlara 2000 TL sosyal yardım! Şartı sağlayan her aileye ödenecek e-Devlet'ten başvuranlara 2000 TL sosyal yardım! Şartı sağlayan her aileye ödenecek Kıyıda köşede 20 bin TL'si olan başvursun! Ankaralılar bedava fiyatına arsa sahibi olacak! Kıyıda köşede 20 bin TL'si olan başvursun! Ankaralılar bedava fiyatına arsa sahibi olacak! Faturasında adı soyadı yazanlar hemen başvursun! 200 TL'lik para iadeleri başladı Faturasında adı soyadı yazanlar hemen başvursun! 200 TL'lik para iadeleri başladı Yerli otomobil görücüye çıktı! TOGG'dan sonra göz doldurdu Yerli otomobil görücüye çıktı! TOGG'dan sonra göz doldurdu Çalışanlara bir değil üç ödeme birden yağacak! Listeden hemen bakın: Ne kadar ödeme alacağınızı öğrenin! Çalışanlara bir değil üç ödeme birden yağacak! Listeden hemen bakın: Ne kadar ödeme alacağınızı öğrenin!