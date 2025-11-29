Düzce'de Balık Bolluğu: Hamsi 100-150 TL'ye Düştü, Vatandaş Balığa Yöneldi

Düzce'de Balık Bolluğu ve Düşen Hamsi Fiyatları

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bu yıl balık bolluğu yaşanıyor ancak Karadeniz’den palamut çıkmıyor. Yerli hamsi ise tezgahlarda 100 ile 150 TL arasında satılıyor.

Hamside fiyat geriledi, talep arttı

Balıkçı Vedat Kalmaz, hamsi fiyatının 100 ile 150 TL civarına inmesinin halk tarafından olumlu karşılandığını ve bunun sonucunda hamsiye talebin arttığını ifade etti. Kalmaz, hamsi fiyatı 100 TL seviyelerine düşünce vatandaşların balığı daha fazla tercih ettiğini ve işlerin iyi gittiğini söyledi.

Palamut eksikliği tezgahlarda hissediliyor

Öte yandan, palamut bu yıl Karadeniz’de çıkmadığı için tezgahlarda yer bulamıyor. Palamutun olduğu dönemde fiyatların 250-300 TL’ye kadar çıkabildiği bildiriliyor.

Kasaplar rekabetten rahatsız

Kasaplar, balık fiyatlarının uygun olmasından dolayı vatandaşların et yerine balığı tercih etmesinden şikayetçi. Kalmaz, balıkların bu sene ucuz olmasının kasapları zor durumda bıraktığını aktardı.

Düzce’deki balıkçı tezgahlarındaki bu bolluk, halkın ekonomik açıdan rahat bir şekilde balık tüketmesini sağlıyor.

