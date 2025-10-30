Lukoil, Uluslararası Varlıklarını Gunvor'a Satıyor

Yayın Tarihi: 30.10.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 22:42
Rus enerji şirketi Lukoil, uluslararası varlıklarını İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group'a satmak üzere anlaşmaya vardı. Şirketten yapılan açıklamada, Gunvor Group'un Lukoil International GmbH'yi satın alma teklifinin kabul edildiği ve Lukoil'in diğer potansiyel alıcılarla görüşmeme taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

Satışın Koşulları ve Lisans Süreci

Açıklamada, bağlayıcı anlaşmanın imzalanmasının, ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC)'tan izin alınması ve diğer ilgili yargı bölgelerinde gerekli lisans ve onayların tamamlanması gibi koşullara bağlı olduğu vurgulandı. Gerekli görülmesi halinde mevcut OFAC lisansının uzatılması ve satış süreci tamamlanana kadar uluslararası varlıkların kesintisiz faaliyetini ve bankacılık işlemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ek lisans başvurularının yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Kararın Arkasındaki Neden

Şirket, satış kararının Lukoil ve iştiraklerine yönelik bazı ülkelerin uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle alındığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Bu kapsamda, şirketlerin ABD'de bulunan ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu varlıklarla her türlü finansal işlem yapmasının yasaklandığı açıklanmış; ayrıca yaptırıma tabi kişi veya kurumlara doğrudan ya da dolaylı olarak %50'den fazla ortaklığı bulunan tüm diğer şirketlerin de otomatik olarak yaptırım kapsamına girdiği belirtilmişti.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık %2'sini karşılayan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Bu adım, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşından bu yana Batı yaptırımlarına karşı bir Rus enerji şirketinin attığı en önemli hamlelerden biri olarak değerlendiriliyor.

