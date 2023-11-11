Araç sahiplerine güzel haber: Akaryakıta indirim yolda!

Büyük akaryakıt indirimi gerçekleşmiş bulunmaktadır. Akaryakıt fiyatları nedir? İşte tüm detaylar haberimizde.

Araç sahiplerine güzel haber: Akaryakıta indirim yolda!
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Akaryakıt fiyatlarında indirim başlayacaktır. Akaryakıt fiyatlarında ne kadar indirim gerçekleşti? Merak edilen detaylar haberimizde.

BÜYÜK AKARYAKIT İNDİRİMİ GERÇEKLEŞTİ!

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ardından akaryakıtta indirim beklenmektedir. Pazartesi günü motorin litre fiyatına 1,50 TL indirim yapılacaktır.akaryakıt

Brent petrolde son haftada 87 dolardan 81,43 dolar düşüş yaşanmaktadır. Bu durum aracı olanları sevindirdi. Haftanın başı olan pazartesi günü indirimin başlaması beklenmektedir. Litre başına 1,5 TL indirim yapılacaktır. İstanbul, Ankara, İzmir illerinde litresinin 36-37 TL'ye düşeceği duyuruldu.

Pompa indirimi ile motorin litresinin Ankara, İzmir, İstanbul illerinde 38- 38,5 TL'ye düşeceği belirlenmiştir.

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