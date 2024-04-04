Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatı 75 TL birden arttı!

Araç sahiplerine kötü haber geldi! 75 TL arttı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Araç sahiplerinin otoyol ve köprülerden geçmek için kullandığı HGS'ye yeni bir zam yapıldı. Özel bir banka tarafından yapılan duyuruya göre alt limit 100 TL'den 175 TL'ye yükselmiş oldu.





Zamlar 3 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak. Banka konuyla ilgili şu duyuruyu yaptı; 'Değerli müşterimiz. 1. sınıf HGS ürün ve ürünlerinizle gerçekleştireceğiniz otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmaması için alt limit ve otomatik yükleme tutarı 175 TL altında olması durumunda 3 Nisan tarihi itibariyle 175 TL olarak güncellenecek.'