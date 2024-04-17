Araç sahiplerini çıldırtan zam yolda! O tarihten önce depoyu fullemeyen faka basacak!

Ekrem Açıkel, İran-İsrail arasındaki artan gerilimin petrol fiyatlarını yükselttiğini ve bu durumun yakında benzin ve motorin fiyatlarına önemli bir zam olarak yansıyacağını öngördü.





"PETROL FİYATLARI UÇTU"

Brent petrolün 91 dolar seviyelerine ulaşmasıyla, bayramın ilk günü yapılan küçük zamların ardından, Açıkel gelecek hafta için daha büyük bir fiyat artışı beklentisi içinde olduğunu ifade ederek “Petrol fiyatları coşmuş durumda. Brent Petrol, Doğu Akdeniz piyasasında işlem gördüğü Cenova’da 90 dolarlardan alıcı buluyor. Eskiden ‘71, 73, 75 dolar oldu’ diye yağmur gibi zam yemiştik. Şimdi pompa fiyatları 90 dolara yükseldi” şeklinde konuştu.

Mevcut yönetimin akaryakıtta indirim yapma ihtimalinin olmadığını, aksine fiyatların daha da artacağını belirtti.

Ekrem Açıkel benzin ve motorine gelecek zam ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu yönetim ne zaman bize akaryakıtta indirim yapacak? Bana göre tarıma, markete, hayata, metrobüse asla indirim gelmez, tam tersine fiyatlar artar”