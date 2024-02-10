Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü

Son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükseliş devam ediyor ve Türkiye genelinde 40 liranın üzerine sabitlenmiş durumda. 1 Şubat 2024 tarihinde benzine uygulanan 95 kuruşluk zam, İstanbul'da ortalama 39,32 TL, Ankara'da 39,98 TL ve İzmir'de 40,18 TL gibi yüksek fiyatları beraberinde getirdi. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarında tarihi bir sınırın aşıldığını gösteriyor.

Küresel piyasalardaki hareketlilik, vergi zamları, dünya genelinde yaşanan çatışmalar ve enflasyonun etkisiyle artan akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından endişeyle karşılanıyor. 40 TL'nin üzerindeki fiyatlar ise giderek normalleşmeye başlıyor.





Araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını merak ederken, benzindeki yükselişin yanı sıra motorin ve LPG fiyatları da dikkatle takip ediliyor. Bu artışın arkasındaki etkenler arasında küresel piyasalardaki dalgalanmalar, vergi düzenlemeleri ve dünya genelindeki olaylar bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibiyle belirleniyor. Bu karmaşık hesaplama yöntemi, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Araç sahipleri ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın sebeplerini ve etkilerini yakından izlemeye devam ediyor. Rekor seviyelerdeki fiyatlar, sürücülerin ve tüketicilerin günlük yaşamlarını etkilemeye devam ederken, gelecekteki gelişmeler merakla bekleniyor.