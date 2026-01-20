Aras Kargo'ya Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcısı: Sevilay Güven Atandı

Aras Kargo, bağlı olduğu Avusturya Postanesi’nin LEAD 2030 stratejisi doğrultusunda operasyonel mükemmelliği ve verimliliği güçlendirmek amacıyla organizasyonel yapısında yeni bir adım attı. Şirket, bu kapsamda Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcılığı pozisyonunu oluşturdu ve göreve sektörün deneyimli ismi Sevilay Güven getirildi.

Sorumluluklar ve hedefler

Güven, Transfer Operasyonları Proje Direktörlüğü, Operasyonel Mükemmellik Müdürlüğü, Optimizasyon Müdürlüğü ve Operasyonel Planlama ve Performans Yönetimi Müdürlüğü birimlerinin faaliyetlerini ve raporlarını yönetecek. Yeni yapılanma ile operasyonel süreçlerin ölçümü, analizi ve iyileştirilmesine odaklanan projeler, operasyonun günlük akışından bağımsız olarak yürütülecek.

Bu bütüncül yaklaşım sayesinde süreç mükemmelliği, verimlilik artışı ve performans yönetimi alanlarında entegre bir yapı kurulacak. Şirket, geliştirilen teknoloji projeleriyle geleceğin iş modellerini tasarlamayı hedefliyor; operasyon ve süreç geliştirme ekipleri arasındaki koordinasyon güçlendirilerek müşteri deneyimi tüm aşamalarda iyileştirilecek.

Sevilay Güven'in değerlendirmesi

"Operasyonel mükemmellik, verimlilik artışının ötesinde kurumun karar alma, iş birliği ve değer üretme biçimini yeniden tanımlıyor. Aras Kargo’nun köklü saha deneyimi ve güçlü teknolojik altyapısı ile bu dönüşümü hızla hayata geçirerek, verimliliği ve hizmet kalitesini sürdürülebilir biçimde artırmayı hedefliyoruz."

Kariyer ve eğitim

Sevilay Güven, İTÜ Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği lisans ve yüksek lisans derecelerinin ardından Université de Paris 5 Rene Descartes’de Endüstriyel Sistemlerde Bilgisayar Metodları konusunda doktora yeterliğine hak kazandı. Kariyerine bilişim ve süreç yönetimi odaklı projelerde başlayan Güven, Oyak Renault, Dynargie Yönetim Geliştirme firmaları ve ardından Schenker Arkas Lojistik'te uzun yıllar CIO olarak görev yaptı.

Daha sonra kendi şirketini kuran Güven, operasyonel mükemmellik, süreç tasarımı ve stratejik yeniden yapılanma konularında çok uluslu şirketler ve KOBİ’lere danışmanlık verdi. Ayrıca 2020-2025 yılları arasında YASAD Genel Sekreteri olarak ulusal ölçekte yazılım sektörü gelişimi ve dijital dönüşüm projelerine liderlik etti.

SEVİLAY GÜVEN