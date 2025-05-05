Ardahan Çiçek Balı, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili İçin Yola Çıktı

Ardahan Çiçek Balı, Uluslararası Pazar İçin AB Yolunda

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının, uluslararası piyasalarda yer alması amacıyla Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili için önemli bir protokol imzalandı.

Organik Üretim ve Kent Ekonomisi

İlkbahar dönemi, zengin floraya sahip yayla ve meralarda yapılan organik üretimlerle dikkat çeken Ardahan çiçek balı, yerel ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır.

Protokol Töreni ve Hedefler

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) destekleriyle gerçekleştirilen bu protokol, Ardahan çiçek balının ulusal ve uluslararası boyutta hak ettiği değere kavuşmasını, korunmasını, tanıtımını ve pazarlanmasını amaçlamaktadır.

Önemli Bir Adım

Eğer başvuru kabul edilirse, Ardahan çiçek balı, Türkiye'nin AB tarafından tescillenmiş ürünleri arasına girecek. Bu durum, bölgesel kalkınma ve ihracat potansiyeli açısından önemli bir avantaj sağlayacak.

Katılımcılar ve Destekçiler

Törene, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ve Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın katıldılar.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının uluslararası piyasada yer alması amacıyla AB coğrafi işaret için protokol imzalandı. Törene, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek (ortada), SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca (sağ2), Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci (sol2), Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu (sağda) ve Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın (solda) katıldı.