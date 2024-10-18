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Arı İnovasyon'a Rekabet Soruşturmasında Cezai İşlem

Rekabet Kurulu, Arı İnovasyon'a iş gücü ihlalleri nedeni ile 591 bin liralık ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:00
Arı İnovasyon'a Rekabet Soruşturmasında Cezai İşlem

Rekabet Kurulu'ndan Arı İnovasyon'a Cezai İşlem

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ, 591 bin 347 lira tutarında idari para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Bu ceza, Rekabet Kurulu tarafından, Kocaeli'de faaliyet gösteren özel okullarla ilgili yürütülen bir soruşturmanın sonucunda verildi.

Soruşturma Süreci ve İhlaller

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla 18 teşebbüs üzerinde uzlaşma süreci yürütmüştü. Ancak, Arı İnovasyon için farklı bir karar alındı. Teşebbüs, iş gücü piyasalarında çalışanları ayartma ve çalışan ücretlerini rekabet kurallarına aykırı biçimde belirleme eylemleri sebebiyle kanunu ihlal etmiş bulunuyor.

Cezanın Gerekçesi

Rekabet Kurulu, yukarıda belirtilen ihlaller nedeniyle Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ'ye söz konusu idari para cezasını uygulama kararı aldı. Bu gelişme, rekabetin korunması amacıyla atılan adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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