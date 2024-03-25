Bist 100
9.276,49 1%
DOLAR
32,15 0,56%
EURO
34,86 0,72%
ALTIN
2.237,74 1,04%

Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla, başarılı öğrencilere müjdeli haber verildi! İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler için, takdir veya teşekkür belgesi alanlara özel olarak 10.200 Türk Lirası tutarında bir karne hediyesi sunulacak. Öğrenciler, Haziran’da sona erecek eğitim öğretim yılı öncesinde ara tatilin keyfini çıkarmaya hazırlanırken, aynı zamanda başarı belgeleri için gerekli puanları hesaplamaya şimdiden başladılar.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:52
Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu yeni eğitim teşvikleriyle, derslerinde üstün başarı gösteren öğrencilere verilecek maddi desteklerin miktarı artırıldı. 2024 yılında uygulanacak olan bu sosyal yardım programı, ikinci dönemde yüksek performans sergileyen ve başarılarıyla dikkat çeken öğrencilere nakit ödül sağlayacak. Bu program, öğrencilerin akademik çabalarını ödüllendirmeyi ve eğitimde mükemmelliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI İLE ÖĞRENCİLERE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamalarına göre, devlet okullarında eğitim gören ve akademik başarılarıyla öne çıkan öğrencilere yönelik bir destek paketi sunulacak. İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere, net asgari ücretin %60’ına varan oranda, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücretin tamamına kadar başarı desteği sağlanacak. 2024 yılının başında net asgari ücretin 17.002 TL olarak belirlenmesiyle, bu destekten yararlanacak öğrenciler için hesaplanan %60’lık pay 10.201 TL değerinde olacak ve bu tutar başarı teşvik ödülü olarak öğrencilere verilecek.

Eğitim yılı içerisinde akademik başarılarıyla sınıflarında ilk üçe ve okullarında ilk beşe giren öğrencilere, derecelerine bağlı olarak yılda iki kez net asgari ücretin %60’ına kadar başarı yardımı yapılacak. Bu yardım için herhangi bir başvuru süreci gerekmez; yeterli kriterleri karşılayan ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına 2024 yılında 17.002 TL değerinde destek sağlanacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor

Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor

Faizler uçtu kaçtı durdurulamıyor! Her yatırana 45 bin liradan fazla ödeniyor

Faizler uçtu kaçtı durdurulamıyor! Her yatırana 45 bin liradan fazla ödeniyor

Kredi kartı olanlara yeni masraf çıktı! Artık her ay bu parayı da ödeyecekler

Kredi kartı olanlara yeni masraf çıktı! Artık her ay bu parayı da ödeyecekler

Bu kredide faizler piyasanın yarısı seviyesinde! Ramazan teklifi ile banka dikkat çekiyor

Bu kredide faizler piyasanın yarısı seviyesinde! Ramazan teklifi ile banka dikkat çekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
2
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
3
Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı
4
Evi olmayana TOKİ'den ucuz konut kampanyası! 7 ile TOKİ piyangosu vurdu
5
Emeklilerin aklı başından gidecek! 4A 4B EYT'liye 10 bin 250 TL acil destek!
6
İş Bankası emekliye kesenin ağzını açtı! Bugün şubeye gidene 7500 TL nakit para verilecek!
7
Emeklilerin gözlerini ışıldatan zam müjdesi! SGK uzmanı bu tarihi ilk kez verdi

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Bu kredide faizler piyasanın yarısı seviyesinde! Ramazan teklifi ile banka dikkat çekiyor

Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

Aylık ev kirasının 3 katı ödeme! Bankalar vatandaşın parasına göz dikti: Verdikçe veriyor

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor

Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek

4A-4B'li için büyük revize! O isim ''Ağzımdan kaçtı'' dedi

Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek

Kredi kartı olanlara yeni masraf çıktı! Artık her ay bu parayı da ödeyecekler

Faizler uçtu kaçtı durdurulamıyor! Her yatırana 45 bin liradan fazla ödeniyor

Bu yöntemi öğrenince bir daha küflenmiş ekmek görmeyeceksiniz!