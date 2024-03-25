Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu yeni eğitim teşvikleriyle, derslerinde üstün başarı gösteren öğrencilere verilecek maddi desteklerin miktarı artırıldı. 2024 yılında uygulanacak olan bu sosyal yardım programı, ikinci dönemde yüksek performans sergileyen ve başarılarıyla dikkat çeken öğrencilere nakit ödül sağlayacak. Bu program, öğrencilerin akademik çabalarını ödüllendirmeyi ve eğitimde mükemmelliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.





BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI İLE ÖĞRENCİLERE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamalarına göre, devlet okullarında eğitim gören ve akademik başarılarıyla öne çıkan öğrencilere yönelik bir destek paketi sunulacak. İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere, net asgari ücretin %60’ına varan oranda, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücretin tamamına kadar başarı desteği sağlanacak. 2024 yılının başında net asgari ücretin 17.002 TL olarak belirlenmesiyle, bu destekten yararlanacak öğrenciler için hesaplanan %60’lık pay 10.201 TL değerinde olacak ve bu tutar başarı teşvik ödülü olarak öğrencilere verilecek.

Eğitim yılı içerisinde akademik başarılarıyla sınıflarında ilk üçe ve okullarında ilk beşe giren öğrencilere, derecelerine bağlı olarak yılda iki kez net asgari ücretin %60’ına kadar başarı yardımı yapılacak. Bu yardım için herhangi bir başvuru süreci gerekmez; yeterli kriterleri karşılayan ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına 2024 yılında 17.002 TL değerinde destek sağlanacaktır.