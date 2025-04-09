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Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği'nden Sahte Bal Uyarısı

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği, sahte bal tedariği konusunda uyarıda bulundu ve tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 17:58
Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği'nden Sahte Bal Uyarısı

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği'nden Önlem!

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, internet üzerinden Artvin balı adıyla satılan düşük fiyatlı ballara karşı tüketicileri uyararak dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Durmuş, bu tür satışların Artvinli arıcıları mağdur ettiğini belirtti.

Sahte Bal Satışı ile Mücadele

Durmuş, bazı internet sitelerinde sahte bal satışlarının tespit edildiğini ve ilgili kuruluşlar ile paylaştıklarını açıkladı. "Artvin'de sahte bal yoktur. 1400 civarında arıcımız var; hepsi güvenilir ve üretim yapmaktadır. Ancak, Artvin adını kullanarak sahte bal satanlara karşı yasal mücadelemizi sürdüreceğiz," dedi.

Laboratuvar Sonuçlarının Önemi

İbrahim Durmuş, sahte balın tespitinin laboratuvar sonuçları ile yapılabileceğini belirtti. "Damakla, gözle, balın akışıyla sahte bal anlaşılmaz. Üreticilerimizden aldığımız balı analiz yaptırıyoruz ve yalnızca güvenilir ürünleri tüketicilere sunuyoruz," şeklinde konuştu.

Tüketicilere Tavsiyeler

Artvin'den bal almak isteyenlerin Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği ve bölgedeki kooperatifler ile iletişime geçebileceğini dile getiren Durmuş, şu tavsiyelerde bulundu: "Tüketiciler, dolum tarihi, etiket ve işletme numarası bulunmayan ballardan uzak durmalıdır. Her şişedeki bal bal değildir. Hakiki Artvin balının kilogram fiyatı 1500 ile 2500 lira arasında değişmektedir. Uçuk fiyatlarla satılan ballara dikkat edin."

Durmuş, ayrıca, bal almak isteyenlerin doğruluk payı olan satıcılardan bilgi almasını önerdi. "Kimse sahte reklam ve sunumlara itibar etmemelidir,” diye ekledi.

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş (fotoğrafta), kentte üretildiği iddia...

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş (fotoğrafta), kentte üretildiği iddia edilerek internet üzerinden düşük fiyata satılan ballara ilişkin tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş (fotoğrafta), kentte üretildiği iddia...

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş (fotoğrafta), kentte üretildiği iddia edilerek internet üzerinden düşük fiyata satılan ballara ilişkin tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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