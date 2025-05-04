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ASELSAN, 50. Yılında KKTC'de Türkiye'nin En Değerli Şirketi

ASELSAN, 50. yaşında KKTC'de Türkiye'nin en değerli şirketi unvanını kazandı, Genel Müdür Akyol önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 11:11
ASELSAN, 50. Yılında KKTC'de Türkiye'nin En Değerli Şirketi

ASELSAN, 50. Yılını KKTC'de Kutladı

ASELSAN, 50. kuruluş yıl dönümünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlayarak Türkiye'nin en değerli şirketi olduğunu duyurdu.

General Müdür Akyol'un Vurguları

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, etkinlikte yaptığı konuşmada Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ambargolara verilen en iyi cevaplardan birinin ASELSAN olduğunu belirtti. Akyol, "Kuruluşumuzun 50. yılında, kuruluşumuza vesile olan bu topraklarda Türkiye'nin en değerli şirketi olarak bulunmaktan gurur duyuyoruz," diyerek gurur verici bir başarıya imza attıklarını vurguladı.

ASELSAN'ın Önemi

ASELSAN, askeri ve sivil teknolojilerle Türkiye'nin savunma sanayiine önemli katkılarda bulunmayı sürdürmektedir. Yalnızca iç piyasada değil, uluslararası arenada da adından söz ettiren ASELSAN, gelecek hedefleriyle büyümeye devam etmektedir.

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırladı. KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Anadolu Ajansı (AA) global iletişim ortağı olarak yer aldı. ASELSAN Genel Müdürü (CEO) Ahmet Akyol, etkinlik alanındaki AA standını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırladı. KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Anadolu Ajansı (AA) global iletişim ortağı olarak yer aldı. ASELSAN Genel Müdürü (CEO) Ahmet Akyol, etkinlik alanındaki AA standını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

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