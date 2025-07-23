DOLAR
40,45 -0,08%
EURO
47,47 0,17%
ALTIN
4.456,73 -0,04%
BITCOIN
4.781.128,66 1,31%

ASELSAN, Mavi Vatan'a Yapay Zeka Teknolojisi Getiriyor

ASELSAN, Deniz Kuvvetleri ile imzaladığı anlaşma ile 'Mavi Vatan'a yapay zeka yetenekleri kazandıracak.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 13:23
ASELSAN, Mavi Vatan'a Yapay Zeka Teknolojisi Getiriyor

ASELSAN ve Deniz Kuvvetleri Arasında Önemli İşbirliği

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Uygulamaları İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile Türk deniz kuvvetlerinin teknolojik kapasitesi bir adım ileri taşınıyor.

Yapay Zeka ile Gelişmiş Sensör Sistemleri

Bu mutabakat ile sensör ve atış kontrol sistemlerine yapay zeka yetenekleri entegre edilecek. Bu sayede Deniz Kuvvetleri, daha etkili bir şekilde operasyonel kabiliyete ulaşacak.

Stratejik Öneme Sahip

Yapay zeka teknolojilerinin askeri alanda kullanımı, Mavi Vatan kavramı etrafında Türk deniz kuvvetlerinin güvenliğini artırırken, ulusal savunma sanayisinin de güçlenmesine katkı sağlayacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Uygulamaları İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile sensör ve atış kontrol sistemlerine yapay zeka yetenekleri kazandırılacak. Törene ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (sağda) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (solda) katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Uygulamaları İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile sensör ve atış kontrol sistemlerine yapay zeka yetenekleri kazandırılacak. Törene ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (sağda) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (solda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MÜSİAD, Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi'ni Tanıttı
2
ASELSAN, Mavi Vatan'a Yapay Zeka Teknolojisi Getiriyor
3
Genç Çiftçiler: Arıcılıkta Aracısız Satış Hedefi
4
ÇAYKUR 1500 Mevsimlik İşçi için Kura Çekimi Gerçekleştirildi
5
Enerji Bakanı Bayraktar, Beş Ülkenin Bakanlarıyla Enerji İş Birliğini Görüştü
6
HAVELSAN'ın Yeni İHA'sı BULUT: Güvenlikte Çığır Açıyor
7
Tersane İstanbul Projesi'nin Açılışı Gerçekleşti

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!