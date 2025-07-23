ASELSAN, Mavi Vatan'a Yapay Zeka Teknolojisi Getiriyor

ASELSAN ve Deniz Kuvvetleri Arasında Önemli İşbirliği

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Uygulamaları İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile Türk deniz kuvvetlerinin teknolojik kapasitesi bir adım ileri taşınıyor.

Yapay Zeka ile Gelişmiş Sensör Sistemleri

Bu mutabakat ile sensör ve atış kontrol sistemlerine yapay zeka yetenekleri entegre edilecek. Bu sayede Deniz Kuvvetleri, daha etkili bir şekilde operasyonel kabiliyete ulaşacak.

Stratejik Öneme Sahip

Yapay zeka teknolojilerinin askeri alanda kullanımı, Mavi Vatan kavramı etrafında Türk deniz kuvvetlerinin güvenliğini artırırken, ulusal savunma sanayisinin de güçlenmesine katkı sağlayacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Uygulamaları İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile sensör ve atış kontrol sistemlerine yapay zeka yetenekleri kazandırılacak. Törene ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (sağda) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (solda) katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Uygulamaları İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile sensör ve atış kontrol sistemlerine yapay zeka yetenekleri kazandırılacak. Törene ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (sağda) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (solda) katıldı.