ASELSAN Oğulbey'e 1,5 Milyar Dolarlık Yatırımı Başlatıyor: Çelik Kubbe ve Tesis Açılışları

ASELSAN'dan Oğulbey'e 1,5 milyar dolarlık yatırım ve Çelik Kubbe teslimatı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 6 bin 500 dönümlük yeni Oğulbey yerleşkesinde 1,5 milyar dolar tutarındaki yatırımın resmen başlatıldığını açıkladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda bakan ve üst düzey isim katıldı.

Akyol: "Hikayemiz hayalden gerçeğe"

Akyol, ASELSAN’ın kuruluş hikayesini "hayalden gerçeğe giden yol" olarak nitelendirerek kurumun, Türk milletinin gerçekleşmiş bir hayali olduğunu vurguladı. Hava savunmadan radara, elektronik harpten haberleşmeye, akıllı mühimmattan elektro-optik ürünlere kadar birçok kritik teknolojide dünya liginde olduklarını belirtti ve bu birikimin "Çelik Kubbe" mimarisinde somutlaştığını söyledi.

Çelik Kubbe teslimatı ve üç önemli hamle

Akyol, 2004’te Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde alınan Savunma Sanayi İcra Komitesi kararlarının ülkenin kaderini değiştirdiğini hatırlatarak, bugün bu vizyonun üç büyük hamleyle ileriye taşındığını belirtti. İlk hamle kapsamında 47 araçtan oluşan hava savunma, radar ve elektronik harp sistemlerinin ordunun hizmetine sunulduğunu söyledi. "Sadece bir başlangıç olan bu teslimatlarla, gök vatanımız daha güvenli olacak" dedi ve üretimin artırılacağına dair kararlılık vurguladı.

Akyol, teslimatlarda emeği geçen ROKETSAN, TÜBİTAK ve diğer tüm paydaşlara teşekkür etti. Ayrıca Çelik Kubbe ile entegre çalışacak AKINCI SİHA tarafından ASELFLIR-600 kamerasıyla çekilen görüntülerin tören boyunca anbean yayınlandığını aktardı.

Tesis açılışları ve seri üretim kapasitesi

Akyol, ikinci olarak serü üretim kapasitesini %40 artıran 14 yeni tesisin bugün hizmete alındığını duyurdu. Üçüncü ve tarihi adım olarak ise Oğulbey yerleşkesindeki 1,5 milyar dolarlık yatırımı başlattıklarını yineledi.

Uluslararası ivme ve insan kaynağı

ASELSAN’ın küresel boyuttaki büyümesine değinen Akyol, son iki yıldır dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma şirketi arasında yer aldıklarını, 25 ülkede varlık gösterdiklerini ve ihracata odaklı büyümeyi öncelik haline getirdiklerini söyledi. Bu yılın ilk 6 ayında 1,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandığını ve şirketin Borsa İstanbul’un en değerli şirketi konumuna yükseldiğini belirtti. Ayrıca, bu yıl yurt dışından ASELSAN'a gelen mühendis sayısının yurt dışına gidenlerin 2 katı olduğunu vurgulayarak genç ekip ve teknoloji hamlesine olan inancı dile getirdi.

Törene katılanlar

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı.

ASELSAN yönetimi, paydaşları ve ordunun katılımıyla gerçekleşen tören, şirketin hem yerli teknoloji hamlesini hem de uluslararası büyüme hedeflerini simgeleyen bir dönüm noktası olarak kayda geçti.