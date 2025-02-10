ASELSAN ve TÜRASAŞ'tan 75 Milyon Avro Değerinde Sözleşme

ASELSAN ile TÜRASAŞ Arasında Önemli Bir Sözleşme

ASELSAN, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) ile demir yolu sinyalizasyon sistemleri alanında toplam 75 milyon 50 bin avro tutarında bir sözleşme imzaladı. Bu önemli gelişme, ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri kapsamında toplam tutarı 75 milyon 50 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir," ifadesi kullanıldı.

Proje Takvimi ve Hedefler

Sözleşmeyle birlikte, demir yollarındaki güvenlik ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. 2025-2028 yılları arasında sürecek olan teslimatlar, Türkiye’nin ulaşım altyapısına önemli katkılar sunacaktır.