Asgari Ücret %27 Zamı: Tunceli'de Yılbaşı Öncesi Fiyat ve Hijyen Denetimleri

2026 yılı için asgari ücretin yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselmesinin ardından, Tunceli’de yılbaşı öncesi fahiş fiyat ve hijyen denetimleri kent merkezi ve ilçelerde dört kurumun ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Denetimlerin amacı ve kapsamı

Asgari ücret artışının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulandı. Açıklamada, ücret artışını gerekçe göstererek fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı en ağır idari ve hukuki yaptırımların uygulanacağı bildirildi. Tunceli Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Defterdarlık ekipleri kent merkeziyle birlikte ilçelerde fiyat, hijyen ve tüketici hakları başta olmak üzere çok yönlü denetimler gerçekleştirdi.

Yetkililerin açıklamaları

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal denetimlerin aralıksız süreceğini ve vatandaşların mağdur olmaması için gereken her önlemin alınacağını vurguladı: "Yaklaşan yılbaşı öncesi Ticaret Bakanlığı ve valiliğimizin talimatlarıyla sadece Tunceli şehir merkezinde değil, ilçelerimizde de rutin denetimlerimize devam ediyoruz. Bugün de Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzden, Tunceli Belediyesinden ve Defterdarlığımızdan denetim ekiplerimizle beraber 4 kurum ortak bir denetim gerçekleştirdik. Her kurum kendi bünyesinde denetimlerini gerçekleştirdiler. Çok fazla olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bizler denetimlerimizi ekipler halinde sürdüreceğiz. Desteklerinden dolayı valimize ve bakanımıza teşekkür ediyorum"

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala ise denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek şunları söyledi: "Tüketim sıklığının arttığı bugünlerde gerek halk sağlığını korumak, gerekse tüketicini daha sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için bugün burada Ticaret İl Müdürlüğü, zabıta ve Tarım İl Müdürlüğünden gıda kontrol ekiplerimizle beraber toplu tüketim yerlerini, üretim ve satış yerlerini fiyat ve hijyen yönünden denetliyoruz. Denetim sıklığımızı bugünlerde artırmaya devam ediyoruz"

Yetkililer, yılbaşı öncesi fiyat istikrarını korumak ve tüketiciyi korumak amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

