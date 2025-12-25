DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,65 -0,03%
BITCOIN
3.746.021,8 0,12%

ETO Başkanı Çetin, TOBB İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu Toplantısına Katıldı

ETO Başkanı Ahmet Çetin, 24 Aralık 2025'te Ankara'da düzenlenen TOBB İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu toplantısına katıldı; iklim, çevre ve sektör yol haritası değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:53
ETO Başkanı Çetin, TOBB İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu Toplantısına Katıldı

ETO Başkanı Çetin, TOBB İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu Toplantısına Katıldı

Ankara'da düzenlenen toplantıda iklim ve çevre gündemi masaya yatırıldı

Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu toplantısına katıldı.

24 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen toplantıda; iklim değişikliği ve çevre alanında yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Mevcut ihtiyaçlar ile geleceğe yönelik beklentilerin ele alındığı toplantıda, sektörün yol haritası değerlendirildi.

Toplantının ardından Kurul Başkanı Fahri Özen, kurul üyeleri ve aynı zamanda TOBB İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu Üyesi olan Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette kurulun çalışmaları hakkında Hisarcıklıoğlu’na bilgi verildi.

EDREMİT TİCARET ODASI (ETO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET ÇETİN, ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE...

EDREMİT TİCARET ODASI (ETO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET ÇETİN, ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE KURULU TOPLANTISINA KATILDI.

EDREMİT TİCARET ODASI (ETO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET ÇETİN, ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas’ta Tecer Taş Ocağı üretime başladı — 100 milyon TL’lik tesis 10 ayda amorti hedefi
2
Başkan Gülsoy: Kayseri’nin Üretim Gücünü Bölgesel Kalkınma Modeline Dönüştüreceğiz
3
Marmaris’te Turizmde Yeni Dönem: Kızılbük Thermal 12 Ay Hizmette
4
SPK ve Türkiye Barolar Birliği Finansal Okuryazarlık Protokolü İmzaladı
5
ETO Başkanı Çetin, TOBB İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu Toplantısına Katıldı
6
Genç Memur-Sen Türk Dünyası Akademisi Ödül Töreniyle Gençlerle Buluştu
7
Bellona 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayınladı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı