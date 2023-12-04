Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretin belirleneceği Komite'nin ilk toplantısına çevrilirken diğer taraftan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin 2024 yılı asgari ücret artışını belirlemek adına 11 Aralık Pazartesi ilk kez bir araya gelecekleri bildirildi. Peki; “2024 yılı asgari ücret ne olacak? Bu sorunun cevabını arayan TÜRK-İŞ, alt pazarlık limitini belirledi.

"İŞÇİLER EN AZ BU RAKAMI TALEP ETMEKTE!

Müzakere masasında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, 4 kişilik aile için açlık sınırı olarak açıklanan 14 bin 25 lira fiyatla müzakerelere başlayacak. NTV'ye açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ'in genel başkanı Ergün Atalay, 2024 yılı asgari ücretinin bu rakamın üstünde olması gerektiğini ifade etti. Atalay, "Ücretler artmaya devam ettikçe bırakın yıl sonunu, üç ay bile bu ücretlerle insanlar geçinemez" dedi.





"Açlık sınırının ötesinde müzakere olmayacak" diyen Atalay, sınırın ötesinde de müzakerelerin yapılacağını sözlerine ekledi.

Asgari ücret hesaplamasında 4 kişilik aile detayı!

HAK-İŞ'in genel başkanı Mahmut Arslan da 2024 zammında tek işçinin değil 4 kişilik ailenin maliyetinin hesaplanması gerektiğini söyledi. Arslan, "Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin asgari ihtiyacını karşılıyor, bu da enflasyonun yüksek olduğu, sosyal yardımların zaten sahip olduğumuza eklendiği bir büyüme oranını yansıtıyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında yürürlüğe girecek asgari ücrete ilişkin ise şunları söyledi: “Temmuz ayında olduğu şekilde prensibimiz kendimizi enflasyona kaptırmamak. Bildiğiniz gibi asgari ücret her zaman yılda bir kezdir. Bir artış daha olması için yoğun çalışıyoruz"

Plana göre, hâlihazırda 11 bin 402 lira şeklinde verilen asgari ücret artışı, yıl sonundan önce Asgari Ücreti Belirleme Komisyonu toplantılarında netleşecek.