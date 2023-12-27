Asgari ücret için rakam veren başkandan son kulis! 'Emekli maaşı asgari ücrete tamamlanmalı'

Asgari ücret zammı ile alakalı detaylar merakla araştırılıyor. Ülke genelindeki her bireyi dolaylı yollardan etkileyecek olan asgari ücret zammı için meraklı bekleyişin bugün sona ereceği tahmin ediliyor. Aralık ayında yapılması beklenen kabine toplantısının bütçe görüşmeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle yapılmaması sonrasında geçtiğimiz gün yapılan açıklama kapsamında bugün 14.00'te yapılacağı açıklanmış bulunuyor.

Bugün düzenlenecek olan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti açıklamasına kesin gözü ile bakılıyor. Asgari ücret beklentileri işe uzmanların hesaplamalarının tümü 16-17 bin lira civarında olacağına işaret ederken geçtiğimiz gün BBP lideri Mustafa Destici'nin 'duyum aldık' diyerek yaptığı açıklamada da aynı rakamlar telaffuz edildi.





16-17 BİN LİRA OLACAK

Enflasyon rakamlarının artması ile etkilenen asgari ücretli çalışan, asgari ücret zammını merak ediyor. 6 aylık enflasyon rakamının altında olmayacak şekilde şekillenmesi beklenen asgari ücret zammına ek olarak bir de iyileştirme yapılması gerekliliği konusunda talepler ve hesaplamalar sunuluyor. Geçtiğimiz gün BBP lideri Mustafa Destici'nin asgari ücret konusunda yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. Destici, hükümetten duyum aldıklarını ve asgari ücretin 16 -17.000 TL arasında açıklanacağını belirtti.

ASGARİ ÜCRET EN AZ 17.000 TL OLMALI

Asgari ücret zammı ile alakalı kendi fikrini de beyan eden Destici, asgari ücret zammının her 6 ayda bir yapılması gerekliliğini açıkladı. Yılın yarısına ulaşıldığında asgari ücretin enflasyon karşısında ezilmeye başlayacağını açıklayan başkan, zammın 2024 enflasyon rakamlarına göre şekillenmesi gerekliliğini sözlerine ekledi.





EMEKLİYE YÜZDE YÜZ ZAM YAPILMALI

En düşük emekli maaşının 7500 TL olduğunu açıklayan Destici, bu rakamın asgari ücretle eşitlenmesi gerekliliğini savunurken, iki katı zam yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Açıklamasında kademeli emeklilik ile alakalı da konuşan Destici; geçmiş zamanda emekli maaşlarının asgari ücretin 3 katı olduğunu açıklayarak ''"Kademeli olarak diğer emeklilere de yapılması lazım. Vatandaşlar gelip, 'Emekli olduğumda asgari ücretin 3 katı maaş alıyordum, şimdi 1.5 katına düştü' diyor. Kademeli olarak yapılması lazım. Eğer ocak ayında beklendiği gibi bir artış olmazsa seçimlere de yansıyacaktır. Emekliye artı bir refah payı verilecek. Memurlara bu sene seyyanen fark yok. Bu defa emekliye verilecek. Düşük maaş alan 7.500-10.000 TL arasında maaş alan emeklilerin biraz daha fazla gözetileceği duyumlarımız var" şeklinde konuşmasını bitirdi.