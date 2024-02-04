Asgari ücret zammı ekmek fiyatlarını vurdu! O ilde artık tanesi 10 TL!

Bir zam da ekmeğe geldi! Artık o ilde on liradan satılacak! Detaylar haberimizde.

Asgari ücret zammı ekmek fiyatlarını vurdu! O ilde artık tanesi 10 TL!
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Ocak ayı bitmek üzereyken çeşitli şehirlerde ekmek fiyatları zamlandıkça vatandaşa bilgi verilmektedir. Hangi ilde ekmeğe zam geldi? Tüm ayrıntılara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

O İLDE EKMEK ON LİRA OLDU

Şubatın yaklaşmasıyla vatandaşlar ekmek fiyatlarıyla araştırmalarına devam etmektedir. Asgari ücret, emekli maaş artımı ve enflasyon yüksekliğinden dolayı ülke çapındaki fırıncılar ekmek fiyatına zam isteğinde bulundu. Ekmek fiyatında oluşan değişiklikler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Yeni yılın gelmesiyle beraber pek çok şehirde ekmeğe zam yapıldı. Bu iller arasına Samsun ili de katıldı. Samsun ilinde 250 g ekmek fiyatı on liraya çıkartıldı. 220 g olan ekmek gramajı da 250'ye çıkartıldı. İkili somun ekmeğin fiyatı yirmi lira, 1 kilo 750 g Karadeniz ekmeği yetmiş lira, 150 g lavaş on liraya yükselirken 220 g sade pide ise on liradan satışa sunulacak.

O İlde Ekmek On Lira Oldu

Samsun ilinde fiyatların artmasıyla vatandaşlar diğer illerde de artış meydana gelecek mi sorusunu merak etmeye başladı. 2024 senesinin ilk gününden itibaren fırıncılar odaları vatandaşları zamlar hakkında bilgilendirdi. Gelecek günlerde de artış haberlerini duyurma olasılıkları bulunuyor. Artış bilgilerine fırıncılar odalarının resmî web sitelerinden yahut sosyal medya hesaplarından güncellenen ekmek fiyatına ya da zam gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

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