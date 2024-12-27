TCMB'den Yeni TL Depo Alım İhaleleri: İki İhalede 400 Milyar Lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Yeni Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki ayrı TL depo alım ihalesi açarak piyasalara yön verdi. İlk ihale, 3 Ocak 2025 vadeli 20 milyar lira büyüklüğündeydi.

Bu ihale kapsamında, teklif tutarı 26 milyar 900 milyon lira olarak gerçekleşirken, toplam gerçekleşme tutarı 19 milyar 999 milyon 900 bin lira oldu. İhalede dikkat çeken faiz oranları ise minimum yüzde 47,49, maksimum yüzde 47,5 ve ortalama yüzde 47,5 olarak belirlendi.

380 Milyar Liralık İhale Detayları

TCMB'nin ayrıca açtığı diğer ihale, 30 Aralık vadeli 380 milyar liralık bir TL depo alım ihalesiydi. Bu ihale için teklif tutarı 338 milyar 185 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 337 milyar 994 milyon lira olarak kaydedildi.

Böylece bu ihalede de faiz oranları minimum yüzde 47,45, maksimum yüzde 47,5 ve ortalama yüzde 47,5 olarak tespit edildi.