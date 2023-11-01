Asgari ücret zammı için gözler o tarihe çevrildi

Asgari ücret zamlarıyla ilgili adımlar atılıyor! Ocak ayında bu tutarlar ödenecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET ZAMLARIYLA İLGİLİ KARARLAR

Ocak ayında yapılacak asgari ücret zamlarıyla ilgili Recep Tayyip Erdoğan enflasyon üstünden gelecek bir program uygulandığını, hükümet olarak aldıkları tedbirlerin etkisini görmeye başladıklarını, milletin destek verdikçe bu sürecin hızlanacağını ve çalışanlarla emeklilerin gerekli düzenlemeleri yılbaşında göreceğini belirtti. Asgari ücret Temmuz ayında yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL'ye yükseltildi. Asgari ücretli milyonlarca vatandaş Ocak ayında yapılacak zamları heyecanla bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları heyecanla bekleniyor. Komisyon zam için 6 aylık enflasyon verilerini değerlendirecek. Enflasyonun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili anket çalışmaları da yapılıyor. İki veri görüşmelerde değerlendirilecek. Komisyonda 20 Kasım tarihinde ilk adım atılacak. Türk- İş Başkanı Ergün Atalay geçtiğimiz günlerde şimdiye kadar olmayan bir asgari ücret komisyonu olacağını ve asgari ücretli iki kadın ve iki erkek çalışanın yer alacağını belirtti. Sene sonu enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Konu ile ilgili Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu açıklamaları yaptı;





'Pandemiden itibaren çalışanların sabit, dar, orta gelirlinin yanında devlet oldu. Son yapılan yüksek artışlara konu olabilir. Yüksek bir artış olmasını bekliyorum, bu son yüksek artış olacak. 2024 senesi ortasından itibaren enflasyonun düşmesini bekliyoruz. SSK ve Bağ Kur emeklileri enflasyon farkı kadar zam alacak. Bu da yüzde 38-40 seviyesinde olacaktır. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak. Yüzde 9 refah payı yansıtılacak ve memur ve memur emeklisi yüzde 50 zam alacak. Bütün meslek gruplarına yüzde 50 zam yapılmasını bekliyoruz. Asgari ücrete bu oranlara göre artış yapılmıyor. Gıda fiyatlarında artış var ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınacak tedbirler önem taşıyor. Yüzde 50'ye yakın asgari ücret artışı bekliyorum. 16 bin TL seviyesinde asgari ücret azami olur. 16 bin TL'den başlayarak yeni ücret konuşulur. Piyasada asgari ücret 11 bin 402 TL'de kalmadı, ara zam yapıldı.' Ocak ayında yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 TL, yüzde 45 zam yapılması halinde 16 bin 532 TL, yüzde 50 zam yapılması halinde 17 bin 103 TL, yüzde 55 zam yapılması halinde 17 bin 673 TL olarak belirlenecektir.