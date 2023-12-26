Asgari ücret zammında dikkat çeken '22 altın' detayı

2024'te asgari ücret ne olacak? Milyonlarca insanın kaderini belirleyecek rakamların açıklanmasına az bir zaman kaldı. Herkes asgari ücreti sabırsızlıkla beklerken DİSK meydana gelerek taleplerini açıkladı. Enflasyona dikkat çeken sendika, yıl içerisinde 4 zam talebini açıkladı. DİSK'in 2013 yılı asgari ücrete odaklanan açıklamasında 22 Cumhuriyet altınının detayları da dikkat çekti.

Asgari ücret zammında dikkat çeken '22 altın' detayı
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DİSK'in 11 farklı kent meydanında düzenlediği son işçi mitingi Beşiktaş'ta gerçekleşti. Yeni asgari ücrete ilişkin konuşan DİSK'in başkanı Arzu Çerkezoğlu, konuşmasında "Enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücretin yılda 4 kez güncellenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta düzenlenen etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DİSK Yönetim Kurulu'nun üyelerinin katılım gösterdiği görüldü. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise basın açıklaması yaptı.

“GELİR EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ”

Asgari ücret zammında dikkat çeken '22 altın' detayı

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptığı basın açıklamasında “Gelir adaleti, vergi adaleti ve insana yakışır ücret talebi için günlerce tarlalarda, meydanlarda, sokaklarda çalıştık. İşyerinde başlayan bu mücadele, geçtiğimiz ay İstanbul'dan Ankara'ya yürüttüğümüz yürüyüşle devam etti ve İstanbul'da Kadıköy Meydanı'ndan başladığımız bu yürüyüşte de aynı şekilde tüm dost ve yoldaşlarımızın yanında olduğumuzu söyledik. Biz buradayız ve bu yolda yalnız yürümeyeceğiz. Gelir eşitliği istiyoruz; Vergi adaleti istiyoruz." dedi.

600 MİLLETVEKİLİNE SESLENDİ!

"Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ve haklarımızı istiyoruz. Haklarımızı alabilmek için mücadele veriyoruz" diyen DİSK Başkanı Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“Bugün milyonlarca işçi, emekli kadın, genç ve bu ülkenin tüm yurttaşları olarak, adil bir vergi sistemine ilişkin 5 maddelik yasa tasarısının Kongre'den geçmesi için mücadelemizi yoğunlaştırıyoruz. Buradan Beşiktaş Meydanı'ndan, adil bir vergi sistemine ilişkin yasa tasarımızın meclisteki tüm siyasi partiler tarafından desteklendiğini bir kez daha söylüyoruz ve 600 delegenin oybirliğiyle Kongre'ye geçmesini milletten bir kez daha rica ediyoruz"

DİSK BAŞKANI'NDAN ALTIN DETAYI..

Arzu Çerkezoğlu, konuşmasının devamında ayrıca “2013 yılında bir asgari ücretlinin yıllık geliriyle 31 Cumhuriyet altını alırken, bugün bir asgari ücretlinin yıllık geliriyle ancak 9 altın alabiliyor. Yani asgari ücret alan bir kişi 10 yılda 22 Cumhuriyet altını kaybetmiştir. Enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücretin yılda 4 kez güncellenmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

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