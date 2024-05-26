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Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Milyonlarca asgari ücretliye müjde geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.05.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 08:13
Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Asgari ücrette ara zam açıklaması! Bu tutarlara yükseltilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zamları merakla araştırıyor. Geçtiğimiz Ocak ayı zam döneminde asgari ücret 17 bin 2 TL seviyesine yükseltildi. Ancak ekonomik sıkıntılar giderek artarken açlık sınırı 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmayacağını net bir dille ifade etmişti. 

asgari ücrete yeni zam açıklamaları

Ancak vatandaşın ekonomik sıkıntıları giderek artıyor. Konu ile ilgili SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu açıklamaları yaptı; 'Açlık sınırı 20 bin TL'ye çıkmışken asgari ücretin 17 bin TL altında olması yasal düzenlemelere aykırı. Enflasyonla mücadele ediliyor ancak bu enflasyon yükünün yalnızca vatandaşa yüklenmemesi gerekli. Bu zamlar Haziran ayında enflasyon açıklandıktan sonra yapılabilir. Zamlar kamuoyuna yansıtıldığı zaman Eylül ayı gibi asgari ücrete zam yapılabilir. Bu yönde duyumlarımız var. Çünkü emekliye ve memura yapılacak zamlar sonrasında bu oranlar değişecek ve genel zamlara da yansıyacak.' 

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