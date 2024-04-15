Asgari ücrete ara zam ayarı müjdesi! Bakanlık'tan 8 milyon çalışan için flaş tarih!

Hemen herkesin bildiği gibi enflasyon rakamlarına göre belirlenen asgari ücret ilk üç aylık enflasyon rakamlarına göre ara zam alacak gibi duruyor. Bakanlık tarafından asgari ücrete ara zam olup olmayacağıyla ilgili açıklama yapıldı.

Türkiye genelinde yaklaşık olarak 8 milyon asgari ücretli çalışan bulunmaktadır. Hal böyle olunca bu asgari ücretliler tarafından ara zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaktadır.

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelmesi beklentisi asgari ücretlilerin en çok araştırdığı konuların başında yer almayı başardı. Bildiğiniz gibi 2024 yılında asgari ücret %50 oranında artış göstermişti. Fakat enflasyon bir türlü düşüş bilmedi. Bundan dolayı Temmuz ayında ara zam beklentisi oluşmaya başladı. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı?

Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı?





Türkiye genelinde çalışma gösteren 8 milyon asgari ücretli çalışan tarafından ara zam beklentisi oluşmaya başladı. 31 Mart seçimlerinden sonra da yeniden zam iddialarının gündeme gelmesiyle beraber bakanlık harekete geçecek mi?

Bildiğiniz gibi asgari ücret belirlemesi yapılırken asgari ücret tespit komisyonu toplantılar yapmakta. Ve yapılan toplantıdan sonra belirlenen asgari ücret vatandaşa yansıtılıyor. Aralık ayında asgari ücrete %50 zam yapılmıştı. Zam yapılırken de Temmuz ayında tekrar zam yapılmayacağı konuşuluyordu. Fakat enflasyon bu şekilde devam ederse Temmuz ayında asgari ücrete zam bekleniyor. Asgari ücrete zam gelmesi beklentisi ayrıca asgari ücretin ne kadar olacağı sorusunu da meydana getirdi. Söylenen iddialara göre asgari ücrete zam gelirse bu ücret 20.000 TL olabilir. Konuyla ilgili yeni gelişme olduğu takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.