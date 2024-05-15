Asgari ücretle çalışan hemen başvursun! Araç sahibi olacak

Asgari ücretle çalışırken yeni araba almak gerçekten çok zor. Aslında güncel kredi faiz oranları ve fiyatları göz önüne alındığında böyle düşünmek normaldir. Ama yeni teşvikler söz konusu durumu çok daha kolaylaştıracak.

Hepimizin bildiği gibi taşıt kredilerinde faiz oranları şu anda yüzde 5'in üzerinde. Bu da demek oluyor ki 200.000 TL kredi çekseniz bile 700.000 TL'ye yakın geri ödemeniz olacak. Bu kredi koşulları dikkate alındığında asgari ücretle çalışan birinin sıfır araba almasının oldukça zor olduğu söylenebilir. Ancak asgari ücret düzeyindeki kişilere yönelik teşviklerin bu durumu değiştireceği söyleniyor.

Devletin asgari ücret geliri olan kişilere ev sahibi olma imkanı sağlamak amacıyla TOKİ ve benzeri olan projeleri hayata geçirdiği biliniyor. Yeni otomobil pazarında da benzer projeler hayata geçiriliyor. Plan, hükümetin yeni araba satın almak isteyen insanlara yardım etmesi.





Koşullar Neler?

Öncelikle ailenizden hiç kimsenin arabası olmamalıdır. Toplam hane gelirinin 45.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.

Bu iki temel şartın yerine getirilmesi durumunda şartları yerine getiren herkes açılan kayıt sayfası üzerinden çekilişe katılma imkanına sahip olacak. Araç bedelinin %10'u peşin olarak bankaya, geri kalan tutar ise 60 ay sonra ödeniyor. Elbette bu kampanyanın yalnızca yepyeni TOGG modellerini kapsadığını unutmayın.

Şu ana kadar perde arkası söylentileri bu kadar. Yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.