Asgari ücretlileri bayram ettiren haber! Ara zam için flaş tarih açıklandı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının merakla beklediği asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulundu. Avdagiç, devletin ara zam söylemini gündeme getirdiğini belirterek, bu konuda bir değişikliğin bu yıl içerisinde gerçekleşebileceğini öngördüklerini dile getirdi.

Asgari ücretin yıllık olarak açıklandığını hatırlatan Avdagiç, iş dünyasının bu bilgiler ışığında bütçe hazırladığını ve spekülasyonlardan uzak durduklarını vurguladı. "Biz İstanbul Ticaret Odası'yız. Kamunun belirlediği asgari ücret çerçevesini ve takdirini dikkate alarak bütçemizi oluşturduk" diyen Avdagiç, devletin bu konudaki söylemini dikkate alarak bir ara zamın gerçekleşebileceğini ifade etti.





Ayrıca, asgari ücretin işverenin ödediği paranın sadece yüzde 55'ini çalışana ulaştığını belirten Avdagiç, bu konuda düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kayıt dışılığın önlenmesi, çalışanların hak kaybı yaşamaması ve işverenlerin daha rekabetçi olmalarını sağlamak adına kamu yükünün optimize edilmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın bu açıklamaları, iş dünyası ve çalışanlar arasında asgari ücretle ilgili beklentilerin ve gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde dikkat çekiyor. Kamuoyu, devletin asgari ücret politikasındaki olası değişiklikleri merakla bekliyor.