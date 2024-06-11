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Asgari ücretlilerin haberi dahi yok! Maaşlarından 4 bin 226 TL eksildi

2024 yılı Türk işçi ve emeklileri için ekonomik açıdan zor bir dönem olacak. Bu yılın ilk beş ayındaki enflasyon asgari ücret ile emekli aylıklarının satın alma gücünü önemli ölçüde düşürdü.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 09:57
Asgari ücretlilerin haberi dahi yok! Maaşlarından 4 bin 226 TL eksildi

Yılbaşında 17 bin 2 liraya yükseltilen asgari ücret, 5 ay sonra 13 bin 854 liraya düşerken, bir işçinin alım gücü 4 bin 226 lira oldu. Bu durum ise, asgari ücretle yaşayan ailelerin günlük hayat standartlarını ve aynı zamanda temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Emeklinin satın alma gücü azaldı

Emeklilik maaşlarının da benzer bir trend izlediği görülüyor. Emekli memurların asgari maaşı yılbaşında 12 bin 920 liradan 10 bin 528 liraya, işçi emeklilerinin asgari maaşı da 10 bin liradan 8 bin 149 liraya düştü. Bu düşüş emeklileri hayat kalitesini ve finansal özgürlüklerini sınırlıyor.

Enflasyonla ilgili şaşırtıcı gerçekler

Asgari ücretlilerin haberi dahi yok! Maaşlarından 4 bin 226 TL eksildi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı beş aylık enflasyon oranı yüzde 22,72 olurken, Enflasyon Çalışma Grubu (ENAG) raporlarında yüzde 33,08 olarak tahmin edildiğini açıkladı. Bu farklılık, enflasyon durumunun gerçek etkisinin algılanması halinde belirsizlik yaratmakta ve ülke açısından ekonomik planlamayı zorlaştırmaktadır.

Memurlar ve öğretmenler üzerindeki etkisi

Memur asgari maaşının satın alım gücü 33 milyon 983 liradan 27 milyon 691 liraya düşerken, mevcut öğretmen maaşının satın alma gücü de yüzde 7,76 azalarak 31 milyon 144 liraya geriledi. Bu durum memurların maddi durumu ve manevi motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

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