Asgari ücrette ilk pazarlık: Masadaki yeni rakamlar heyecanlandırdı

Yaklaşık 7 milyon işçiyi, işvereni ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları doğrudan etkileyecek yeni asgari ücretin belirlenmesi için yarın bir toplantı daha yapılacak. Tasarı ilk kez Asgari Ücret Komisyon'un ikinci toplantısında görüşülecek olsa da, mali veri ve raporların sunulmasının ardından işçi ve işveren tarafı görüşmelere başlayacak.





Asgari Ücret Kurulu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Asgari Ücret Konseyi'nin yeni yıl asgari ücretinin belirlenmesi kapsamında gerçekleştirilecek ikinci toplantısında mali veriler ve raporlar ele alınacak. "Asgari ücret ne kadar?" sorusu ve '2024 asgari ücret artışı ne zaman açıklanacak?' sorusu hararetini gündeme getirmeye devam ederken, rakamları ilk kez anlamaya başlamak üzereyiz. En çok konuşulan senaryoya göre asgari ücretin yüzde 35- 45 oranında artması bekleniyor.

Asgari ücret konseyinin yarınki ikinci toplantısında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin mali bilgi ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Henüz rakam yayınlamayan işçi ve işveren, mali veriler ve raporların gönderilmesinin ardından görüşmelere başlayacak.

GEÇİM SIKINTILARINI ANLATTILAR

İlk kez işçinin katıldığı ilk toplantıda açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetlerinin bu görevi üstlenerek yeni bir asgari ücret belirlemeyi hedeflediklerini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, işçilerin enflasyona maruz kalmayacağı açıklamasını yineledi. Bakan Işıkhan, "Ekonomimizi sosyal diyalog ve istişare yoluyla büyütecek, işçilerimizin gelirini enflasyondan tehdit etmeyen, istihdamı koruyan ve artıran, 2024 yılı asgari ücretinin en kabul edilebilir aşamada belirlenmesi için çalışıyoruz. Bu sürecin temel amacı, hakem rolü üstlenerek, çalışanlarımızın ve işverenlerimizin rızasını esas alarak asgari ücretin belirlenmesidir." dedi.





Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, şunları söyledi: "Maaş, işçilere hem kendilerine hem de ailelerine insanca bir yaşam sağlamalıdır. Asgari ücretin belirlenmesinde öncelikle işçilerin yaşam koşulları dikkate alınmalıdır. Bu, Anayasa'nın bir hükmüdür. Asgari ücret üzerinde anlaşmaya varılmış bir ücret değildir. İşçinin gıda, barınma, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi ihtiyaçlarını cari fiyatlarla asgari düzeyde karşılamaya yetecek bir ücrettir' açıklamalarında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme komisyonunda TÜRK-İŞ heyetinin 4 çalışanını makamında kabul etti.

OLASI SENARYOLAR

Asgari ücret yüzde 30 oranında artış olursa 14 bin 822 TL olacak. Net maaş yüzde 35 artışla 15 milyon 392 TL'ye, yüzde 40 artışla 15 milyon 962 TL'ye çıkıyor.

Bazı uzmanların da beklentisi olan yüzde 45'lik artışla asgari ücret 16 bin 532 liraya, yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkacak. Yüzde 55 artışla 17 bin 673 lira oldu.





ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçilerin , işverenlerin ve devletin beş yasal temsilcisinin de aralarında bulunduğu 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmaları kapsamında Aralık ayında belirli tarihlerde toplanacak. Başkanlığını Bakanlıkça belirlenen üyelerden birinin yaptığı komite, en az 10 üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır. Eşitlik halinde cumhurbaşkanının bulunduğu partinin çoğunluğa sahip olduğu varsayılır.

Bir çalışanın asgari maaşı ayda 13 bin 414 50 kuruş brüt, vergi ve kesintiler düşüldükten sonra net 11 bin 402 lira 32 kuruş oluyor. İşverene asgari ücretin toplam maliyeti 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal vergi, 268 lira 29 kuruşunu ise işveren işsizlik sigortası ücreti oluşturuyor.