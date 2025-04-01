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ASKON Genel Başkanı Aydın'dan Boykot Çağrılarına Sert Yanıt

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, boykot çağrılarını 'akıl tutulması' olarak nitelendirerek ülke ekonomisine zarar vermemek gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 21:13
ASKON Genel Başkanı Aydın'dan Boykot Çağrılarına Sert Yanıt

ASKON Genel Başkanı Aydın'dan Sert Açıklama

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, son günlerde yükselen boykot çağrılarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Aydın, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Süreci bu boyuta çekmek, ülke ekonomisini hedef almak bir duruş değil, aksine akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Boykot Çağrıları ve Ekonomik Etkileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sonrasında gündeme gelen boykot çağrılarına tepki gösteren Aydın, sürecin hukuki çerçevede ilerlediğini ve savcıların delillerini ortaya koyduğunu hatırlattı. Aydın, mahkeme sürecinin başladığını belirterek, "Hukuki süreci de hukukçularınız ile yürütürsünüz. İnsanları sokaklara dökerek, üreticileri hedef almakla süreci yürütemezsiniz" dedi.

Halkın Sağduyusu ve Ulusal Ekonomi

Aydın, çağrıların ekonomiye olan olumsuz etkilerini vurgularken, "Belirli bir tarafı ve grubu kendi çıkarlarınız doğrultusunda konsolide edebileceğinizi düşünebilirsiniz fakat bu çağrılara karşı milletimiz sağduyusu ile boşa çıkartacaktır. Bu tip çağrılar sadece insanları bölmek için kullanılan bir argümandır" şeklinde konuştu.

Sonuç itibarıyla Aydın, bu tür boykotları savunanların niyetlerini sorgulayarak, "Dün bu tarz çağrıların kimler tarafından yapıldığını biliyoruz. Bugün de hâlâ ülkemize boykot uygulayanların kimler olduğunu biliyoruz" dedi.

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